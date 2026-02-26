Перед выходными в Украине станет теплее

Осадки 27 февраля покинут нашу страну.

Перед выходными, 27 февраля, украинцев ждет сухая и относительно теплая погода. По всей стране днем будет "плюс", местами воздух прогреется до +7°, а на Закарпатье столбики термометров покажут +9°. Ожидается облачная погода с солнечными прояснениями, без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -5°, днем +3°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем +7°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +7°.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -8°, днем +2°.

В Тернополе 27 февраля ночью -6°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров показажут ночью -4°, днем будет +9°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -4°...+4°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью -8°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...+2°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью -4°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...+4°.

В Одессе 27 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +7°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем +2°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, 0°...+7°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -4°, днем +2°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью -4°, днем +1°.

27 февраля - какой праздник, приметы погоды

27 февраля - святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. По приметам, если грачи уже прилетели в гнезда, то весна будет теплой.

Вас также могут заинтересовать новости: