В Германии из-за забастовки ожидаются масштабные транспортные проблемы: когда это будет

Протест "затронет" автобусы, трамваи и пригородные поезда, которые обслуживают более 100 транспортных компаний.

В Германии в течение двух дней прогнозируют серьезные перебои в работе общественного транспорта. Как пишет The Independent, причина - общенациональная забастовка, объявленная профсоюзом государственного сектора Verdi.

Профсоюз призвал работников транспорта прекратить работу в пятницу, 27 февраля, и субботу, 28 февраля, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Ожидается, что забастовка затронет автобусы, трамваи и пригородные поезда, которые обслуживают более 100 транспортных компаний по всей стране. В протесте могут принять участие около 100 тысяч работников, в частности в крупных городах, таких как Берлин и Гамбург.

Видео дня

В профсоюзе отмечают, что работники местного транспорта работают в напряженных условиях, с неудобными сменами и высокой текучестью кадров.

Среди ключевых требований - сокращение продолжительности рабочей недели и смен, удлинение периодов отдыха, повышение доплат за ночную и работу в выходные, а также увеличение зарплат.

В Verdi заявляют, что улучшение условий труда позволит привлечь больше персонала и сделать общественный транспорт более стабильным и надежным.

"Работодатели до сих пор не осознают, что общественный транспорт не сможет функционировать в долгосрочной перспективе без существенного улучшения условий труда", - отметили в профсоюзе, добавив, что после четырех раундов переговоров прогресс остается минимальным, поэтому давление решили усилить.

Речь идет о том, что транспортные протесты происходят и в других странах Европы. В Италии забастовку планировали провести на прошлой неделе, однако из-за проведения Зимних Олимпийских игр вице-премьер заблокировал акцию.

Впрочем, забастовки в Италии все же продолжаются: работники авиакомпаний и аэропортов начали протестовать 25 февраля и будут проводить митинги до 26 февраля. В то же время забастовки местного общественного транспорта продлятся до 27 февраля. Новые акции запланированы на середину марта.

Забастовки в Европе - что известно

Напомним, ранее туристов предупредили о проблеме с поездками в Бельгию в марте. В частности, аэропорт Brussels Airport готовится к серьезным перебоям в работе из-за общенациональной забастовки, запланированной на 12 марта - акция продлится 24 часа и, вероятно, приведет к массовым отменам и задержкам рейсов. К забастовке присоединяются ведущие бельгийские профсоюзы - FGTB/ABVV, CSC/ACV и CGSLB/ACLVB.

Они выступают против неоплачиваемого труда и пенсионной реформы. Ожидается, что сейчас акция затронет сразу несколько секторов, в частности общественный транспорт и авиационную отрасль.

Вас также могут заинтересовать новости: