Американские политики и генералы выступают за решительную поддержку Украины

В Вашингтоне 25 февраля состоялся XVIII Американо-украинский диалог по безопасности "Оценка оборонных возможностей и потребностей Украины после четвертого года войны".

Организатором выступил Американский совет внешней политики ( American Foreign Policy Council ) – ведущий консервативный аналитический центр.

В совет центра входят, в частности, в прошлом спикер Конгресса США Ньют Гингрич, первый министр внутренней безопасности Том Ридж, в прошлом заместители Государственного секретаря Мишель Джиуда, Маниша Сингх, Пола Добрянски и Министерства обороны Дов Закхейм, сенатор Роберт Кастен и другие влиятельные политики.

Видео дня

Со-организаторами конференции стали Украинский конгрессный комитет Америки и Центр американо-украинских отношений (CUSUR).

Участие в мероприятии приняли представители военно-политического истеблишмента США, в том числе конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон, бывшие главнокомандующие Сил НАТО в Европе генералы Уэсли Кларк и Филипп Бридлав, бригадный генерал Марк Киммит и другие политики и эксперты. В частности, из Atlantic Council, Hudson Institute, Institute for Study of War, Saratoga Institute, Center for Maritime Strategy.

Главным спикером от Украины был приглашен командир 225 ОШП, Герой Украины Олег Ширяев.

В своем выступлении на открытии конференции Олег Ширяев отметил высокий дух и героизм нашей нации и наших воинов, борющихся за свою свободу. Он убежден, что сейчас это война высокотехнологичного оружия и искусственного интеллекта, где работает принцип "эволюционируй или умри". Поэтому, по его мнению, побеждает не тот, у кого больше ресурсов, а тот, кто быстрее учится и адаптируется.

Как отметил Олег Ширяев, "это борьба не только Украины, но и всего западного мира за сохранение наших демократических ценностей и образа жизни".

Генерал Уэсли Кларк отметил, что Соединенные Штаты исторически уделяли недостаточно внимания средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотникам, и в этой сфере могут многому научиться у Украины. Также он заметил, что "был поражен глубиной проницательности и пониманием Ширяевым ценности каждого отдельного солдата в условиях современной войны".

В свою очередь, конгрессмен-республиканец и бригадный генерал в отставке Дон Бэйкон сделал акцент на том, что США должны продолжать оказывать Украине существенную помощь. Ведь речь идет не просто о борьбе за границы, но и о борьбе за высшие идеалы свободы, подобно войне, которая велась против нацистов 80 лет назад.

"Если Украина падет, это будет означать, что завоевание Европы Россией увенчалось успехом. Мы должны помогать Украине, чтобы Россия не добилась этого успеха. Соединенные Штаты стоят бок-о-бок со своими союзниками и не позволят России дестабилизировать Европу. Мы будем продолжать оказывать помощь Украине", - пообещал конгрессмен, добавив о необходимости "лишить россиян каждого доступного доллара".

По мнению генерала Филиппа Бридлава, США уже следовало бы предоставить Украине ракеты Tomahawk. Тот факт, что этого до сих пор не сделано, является политической проблемой. Соединенные Штаты также должны поставлять больше вооружений. "Нам необходимо, чтобы Украина получила и удерживала преимущество в воздухе", - отметил генерал.

Бридлав высоко оценил украинских военных за инновационные подходы к ведению боевых действий, в частности, в сфере применения беспилотников. Он призвал сосредоточиться на долгосрочном планировании на послевоенный период, а не только на неотложных нуждах поля боя: "Мы должны начинать готовиться к завтрашнему дню уже сегодня".

Эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Адриан Каратницкий подчеркнул, что, если опираться на исторический опыт США (когда солдаты после боевых действий занимали руководящие должности в политике, бизнесе и т.п.), Олегу Ширяеву и бойцам 225 ОШП суждено осуществить большие свершения в Украине.

Еще одна экспертка Атлантического совета Дебра Каган заявила, что "наблюдать за борьбой Украины против России – это словно видеть, как Давид побеждает Голиафа".

"Мы должны предоставлять украинцам больше финансирования. Они производят все дешевле и быстрее, чем кто-либо другой", - подытожил бригадный генерал Марк Киммит.