Зеленский наградил двух энергетиков ДТЭК за поддержку энергосистемы во время войны

Президент Владимир Зеленский наградил двух энергетиков компании ДТЭК государственными наградами за поддержку работы энергосистемы в условиях войны. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.
В нем отмечается, что энергетики были отмечены за весомый вклад в развитие и обеспечение деятельности энергетического комплекса в условиях военного положения и добросовестное выполнение профессионального долга.
В частности, орденом "За заслуги" III степени был награжден электрослесарь ДТЭК Михаил Гривнак, а старший мастер Владимир Чернега получил медаль "За труд и доблесть".
Ранее Зеленский наградил 8 энергетиков ДТЭК государственными наградами за поддержку устойчивости энергосистемы.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве показали документальный фильм о разрушенной россиянами Кураховской ТЭС ДТЭК
- "К свету/Into the Light": в Киеве началась выставка ДТЭК и Константина и Влады Либеровых
- ДТЭК присоединился к сообществу бизнеса, дружественного к ветеранам
- "Стальной фронт" Ахметова передал 157-й ОМБр технику и оборудование на миллионы гривен