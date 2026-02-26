Украина теоретически могла бы получить лицензию на изготовление ракет для систем ПВО Patriot, однако полностью производить их все равно не удастся, считает авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире Radio NV.
"Это очень высокотехнологичные изделия. А сейчас все наши предприятия, которые способны такое выпускать, находятся под обстрелами россиян. Мы простую баллистику или "Фламинго" не можем выпускать, а это на два порядка проще изделие технологически, чем ракета к Patriot", – сказал Романенко.
В то же время он добавил, что Украина могла бы получать компоненты к этим ракетам от производителей, в частности из США, и проводить агрегатную сборку внутри страны.
"Это максимум из того, что мы можем. Поэтому иметь лицензию было бы неплохо, если бы компоненты к этим ракетам поставляла, в частности, Япония. Тогда японская Конституция, которая запрещает поставки готовых военных изделий в другие страны, находящиеся в состоянии войны, не была бы препятствием. И мы могли бы параллельно с американским производством наладить сборку этих ракет у себя. И хотя мы можем назвать это производством, но фактически это будет сборка", – пояснил Романенко.
Украинская ПВО: важные новости
Ранее о том, что Украина не смогла получить лицензию на производство систем Patriot и ракет к ним, сообщил президент Владимир Зеленский. Тогда же президент подчеркнул важность закрыть небо, чтобы Украина стала сильнее в войне.
Также, по словам президента, в настоящее время около 80% территории Украины не прикрыты от баллистических ракет. Зеленский отметил, что сами системы Patriot и ракеты к ним являются дорогостоящими. В частности, системы стоят от 1,5 до 2 миллиардов, а один боеприпас от двух до трех миллионов.