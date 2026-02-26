Сейчас Украина могла бы только организовать сборку этих ракет, говорит эксперт Валерий Романенко.

Украина теоретически могла бы получить лицензию на изготовление ракет для систем ПВО Patriot, однако полностью производить их все равно не удастся, считает авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире Radio NV.

"Это очень высокотехнологичные изделия. А сейчас все наши предприятия, которые способны такое выпускать, находятся под обстрелами россиян. Мы простую баллистику или "Фламинго" не можем выпускать, а это на два порядка проще изделие технологически, чем ракета к Patriot", – сказал Романенко.

В то же время он добавил, что Украина могла бы получать компоненты к этим ракетам от производителей, в частности из США, и проводить агрегатную сборку внутри страны.

"Это максимум из того, что мы можем. Поэтому иметь лицензию было бы неплохо, если бы компоненты к этим ракетам поставляла, в частности, Япония. Тогда японская Конституция, которая запрещает поставки готовых военных изделий в другие страны, находящиеся в состоянии войны, не была бы препятствием. И мы могли бы параллельно с американским производством наладить сборку этих ракет у себя. И хотя мы можем назвать это производством, но фактически это будет сборка", – пояснил Романенко.

Украинская ПВО: важные новости

Ранее о том, что Украина не смогла получить лицензию на производство систем Patriot и ракет к ним, сообщил президент Владимир Зеленский. Тогда же президент подчеркнул важность закрыть небо, чтобы Украина стала сильнее в войне.

Также, по словам президента, в настоящее время около 80% территории Украины не прикрыты от баллистических ракет. Зеленский отметил, что сами системы Patriot и ракеты к ним являются дорогостоящими. В частности, системы стоят от 1,5 до 2 миллиардов, а один боеприпас от двух до трех миллионов.

