Россия обвинила немецкого скульптора в 'дискредитации' армии РФ, - DW

Художник Жак Тилли неоднократно критиковал президента РФ Владимира Путина и войну против Украины, которую он начал.

В четверг, 26 февраля, в Москве началось заочное судебное разбирательство дела немецкого скульптора и карнавального художника Жака Тилли, сообщает Deutsche Welle.

Издание объясняет, что российские власти обвинили немецкого художника, который не участвует в заседании, в "дискредитации" армии РФ. Поводом для уголовного дела стали платформы, созданные Тилли для карнавала в немецком городе Дюссельдорф.

Отмечается, что в своих работах Тилли неоднократно критиковал президента РФ Владимира Путина и войну против Украины, которую он начал. В частности, одна из самых известных работ Тилли, которая широко транслировалась в СМИ - фигура Путина в кровавой ванне, окрашенной в цвета украинского флага.

Сторона обвинения, то есть Россия, утверждает, что скульптор распространял фейки о российской армии, поскольку его работы якобы оскорбляют Путина как верховного главнокомандующего армии РФ.

Издание рассказало, что первое заседание в суде по делу против скульптора ожидалось еще в конце декабря 2025 года, но дату дважды переносили. Сначала оно должно было состояться 28 января, но его перенесли на 26 февраля текущего года.

В статье говорится, что в случае обвинительного приговора Тилли может грозить наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до десяти лет.

Как сообщило издание, во время судебного заседания его участники несколько раз подробно описывали карнавальную платформу Тилли 2024 года с фигурами Путина и патриарха Кирилла.

Издание, ссылаясь на агентство dpa, рассказало, что во время заседания в суде были зачитаны фактически одинаковые заявления трех свидетелей, которые назвали себя верующими христианками и заявили, что их религиозные чувства были оскорблены.

В публикации подчеркивается, что художник относится к процессу демонстративно спокойно. В частности, в интервью немецким СМИ он заявил, что уголовное дело не повлияет на его работу.

Тилли добавил, что обязанность шута всегда заключалась в том, чтобы раз в год устраивать переполох.

"И, конечно, мы будем продолжать это делать. Было бы смешно, если бы мы сейчас боялись", - сказал художник телеканалу WDR.

По мнению Тилли, целью тех, кто инициировал судебный процесс, является запугивание. Издание отметило, что художник не участвует в заседаниях лично и, по его словам, до сих пор не получал из России никаких официальных сообщений.

Добавляется, что в интервью DW Тилли отмечал, что не намерен нанимать адвоката, поскольку не хочет тем самым придавать этому суду значимость.

Он поделился, что считает российскую юстицию "черным ящиком" и говорит, что не понимает, "как в неправовом государстве функционирует имитация правового процесса". Издание добавило, что все обвинения скульптор считает абсурдными.

"Я думаю, что Россия сошла с ума. На мой взгляд, это фарс. Обвинения просто смехотворны", - заявил Тилли в беседе с DW.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы рассматривает возможность использования "ядерного компонента". Кроме того, по словам Путина, Украина якобы хочет взорвать газовые системы по дну Черного моря. Глава Кремля отметил, что речь идет о Турецком и Голубом потоке. Президент РФ добавил, что Украине не удается нанести России стратегическое поражение. Он также сказал, что украинцы "сами себя доведут до какой-то крайней грани, потом пожалеют".

Также мы писали, что министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал президента США Дональда Трампа и заявил, что саммит на Аляске придал президенту России лишней уверенности в собственных силах. Писториус добавил, что одновременно с этим президент США отказался от военной поддержки Украины. Министр обороны Германии назвал стратегической ошибкой преждевременный отказ США обсуждать будущее Украины в НАТО. Писториус считает, что Трамп без необходимости очень рано снял с обсуждения вопрос о членстве в НАТО.

