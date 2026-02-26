27 февраля в Киев вернется небольшой 'плюс'

Накануне выходных, 27 февраля, в Киеве будет сухо, пасмурно и прохладно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до -3°...-5°, а днем столбики термометров покажут 0°...+2°. Ожидается пасмурная погода, без осадков.
Ветер будет нестабильный, переменных направлений, 5-8 м/с. Атмосферное давление в норме - 759 мм ртутного столба.
Погода 27 февраля
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем +7°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +7°.
В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -8°, днем +2°.
В Тернополе 27 февраля ночью -6°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.
В Ужгороде завтра столбики термометров показажут ночью -4°, днем будет +9°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.
В Виннице завтра будет -4°...+4°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу ночью -8°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -6°...+2°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра ночью -4°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...+4°.
В Одессе 27 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +7°.
В Херсоне в пятницу ночью будет -3°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем +2°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем +2°.
В Днепре температура ночью будет -4°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, 0°...+7°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -4°, днем +2°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью -4°, днем +1°.