Новинка получил экран диагональю 6,3 дюйма, большой аккумулятор и квартет камер на 50 Мп каждая.

Meizu после двухлетнего перерыва представила свой новый флагман – Meizu 22. Новинка получила экран с белой рамкой толщиной всего 1,2 мм, что редко встречается в отрасли. Как отмечают в компании, подобные параметры будут самыми удобными для пользователей.

Процессор у него не совсем флагманский, зато есть квартет камер на 50 Мп каждая. Также смартфон получился весьма компактным за счет сочетания рекордно узких рамок и LTPO-дисплея на 6,3 дюйма.

Характеристики Meizu 22

Экран: 6,3 дюйма, LTPO-OLED, разрешение 2670×1200 пикселей, 1-120 Гц, базовая яркость 1880 нит, максимальная яркость 6000 нит, ШИМ 2160 Гц;

Процессор: 8-ядерный Snapdragon 8s Gen 4;

Память: ОЗУ 12/16 ГБ LPDDR5X + ПЗУ 256/512/1024 ГБ UFS 4.0

Аккумулятор: 5510 мАч, быстрая зарядка до 80 Вт, беспроводная зарядка до 66 Вт;

Камеры: 50 Мп, 1/1.3, f/1.68, OIS (основная, Omnivision OV50H), 50 Мп, 1/2.88, f/2.0 (широкоугольная, Omnivision OV50D), 50 Мп, 1/1.95, f/2,48, OIS, зум 3× (телеобъектив, Sony IMX882). Для селфи он также оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой.

Кроме того, смартфон получил ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защиту от пыли и воды по стандарту IP68, стереодинамики, а также щедрый по нынешним меркам комплект: зарядный блок с проводом и чехол.

Meizu 22 поступит в продажу по цене 2999 юаней, $420 (~17 000 грн) за базовую версию 12+256 ГБ.

Ранее специалисты выбрали лучшие смартфоны 2025 года в категории "топ за свои деньги". Все устройства разделили на пять ценовых категорий: от самых дешевых до флагманских.

Меж тем у Xiaomi на конец сентября намечена презентация новых флагманов. Компания решила пропустить 16-ю серию и сразу перейти к Xiaomi 17, чтобы напрямую конкурировать с новыми Айфонами.

