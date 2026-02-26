Православный праздник сегодня носит народное название Прокоп Перезимний.

27 февраля в новом православном календаре в Украине - это день памяти Прокопия Декаполита, исповедника веры и подвижника. Рассказываем, какие обычаи и приметы связаны с этой датой, что нельзя делать и какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю.

Какой сегодня праздник церковный в новом календаре

27 февраля по новоюлианскому календарю (на который Православная церковь Украины перешла в 2023 году) верующие чтят память Прокопия Декаполита - подвижника VIII века, известного своей стойкостью в вере и аскетической жизнью. В старом календаре день его памяти приходится на 12 марта.

Святой Прокопий жил в области Декаполиса, много времени посвящал молитве и строгому посту. Когда пошли иконоборческие гонения при императоре Льве III Исавре, то Прокопий открыто выступил против уничтожения святых образов. За это его заключили в темницу, где он сидел вместе со своим сподвижником Василием до самой смерти правителя. После того, как Прокопия освободили, он весь остаток жизни провел в монастыре, наставляя людей на путь добродетели.

Видео дня

***

Кого еще почитают сегодня по новому стилю:

преподобного Тита Киево-Печерского, пресвитера;

преподобного Тита Киево-Печерского, бывшего воина;

преподобного Фалалея Сирийского,

а также преподобного Ефрема Катунакского.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому (прежнему церковному) календарю сегодня чтят память Кирилла, равноапостольного просветителя славян и одного из создателей славянской азбуки - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старому стилю.

О чем стоит помолиться, что нужно и что нельзя делать сегодня

Святому Прокопию молятся об укреплении веры и духовных сил, просят исцелить от болезней, избавить от уныния, а также помощи в учебе.

В народе день называют Прокоп Перезимний - с этой даты начинается отсчет настоящей весны. Зимние дороги размываются и разрушаются, снег тает, превращаясь в кашу и лужи. Отсюда пошла и поговорка - "Прокоп дорогу рушит".

День считается временем заботы о ближних: принято помогать нуждающимся, делиться едой, доброй приметой считается накормить бездомное животное. Кроме того, 27 февраля традиционно стараются выкупаться или попариться в бане - чтобы "выпарить" зимние болезни и очиститься перед весной.

В этот день, как и в любой другой, не стоит поддаваться ссорам, сквернословию, лжи и зависти. Церковь призывает избегать жадности, лени и отказа в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным поверьям, в этот день есть несколько главных запретов:

день считается неблагоприятным для дальних поездок;

не рекомендуют сегодня стричься - будут плохо расти волосы;

нельзя брать деньги в долг - это к финансовым трудностям на ближайшие три года.

Продолжается Великий пост, во время которого нужно постараться очистить душу и не совершать греховных поступков. Те, кто постится, отказываются от продуктов животного происхождения - ранее мы публиковали календарь питания в Великий пост по дням.

Приметы 27 февраля - что говорит погода

По приметам дня судят, какой будет погода в ближайшее время, а также будущий урожай:

появились подснежники - можно начинать полевые работы;

верба распускается с верхушки - ранний посев будет удачным;

сильная капель - будет теплое лето;

длинные сосульки - будет много травы, короткие - уродят корнеплоды;

дождь в этот день - тоже к теплому лету.

Считается, что если подснежник пробился именно к Прокопу, то весна уже не за горами.

Вас также могут заинтересовать новости: