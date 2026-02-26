Россия била по Украине запрещенной ракетой 9М729: Reuters раскрыл детали

Дальнобойная крылатая ракета наземного базирования 9М729 стала одним из нарушений Кремлем договора РСМД.

Изображение обломков российской ракеты, использованной для удара по Украине, доказало, что Кремль использовал 9М729, разработка которой привела к выходу Дональда Трампа из ядерного соглашения во время его первого срока.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов. Указывается, что специалисты анализировали изображениях фрагментов ракеты, способной нести ядерный заряд, предоставленных Reuters украинскими правоохранительными органами. Журналисты указали, что это является первым визуальным доказательством на сегодняшний день, подтверждающим применение Россией этого оружия.

"Его многократное применение по Украине является ярким примером того, как рухнула система контроля над ядерным оружием, которую создали после холодной войны. В этом месяце истек срок действия Договора СНВ-3, ядерного договора, который устанавливал ограничения на стратегическое оружие США и России", - написало издание.

Разработка Россией ракеты 9М729 побудила Трампа в 2029 году выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который тогда был главным в контроле над ядерным оружием.

Сколько раз Россия запускала ракету 9М729 по Украине

В ноябре 2025 года Украина сообщила, что одна из ракет 9М729, выпущенных Россией 5 октября, пролетела более 1200 км.

В октябре 2025 года Украина сообщала, что Россия дважды в 2022 году запускала ракеты 9М729 по Украине, а с августа по октябрь прошлого года - 23 раза, что стало первым известным случаем боевого применения этой ракеты в мире. Источник издания добавил, что с октября были и другие случаи применения. В частности, 17 февраля Россия запустила по Украине как минимум еще 4 такие ракеты, что стало первым случаем, когда были зафиксированы подобные инциденты.

Источники в правоохранительных органах заявили, что на изображениях показаны фрагменты, обнаруженные в Житомире, Львове, Хмельницкой и Винницкой областях.

Что говорят эксперты

"На изображениях действительно видно, что это 9М729. Помимо маркировки, обломки похожи на другие крылатые ракеты, связанные с 9М729", - сказал Джеффри Льюис, выдающийся ученый в области глобальной безопасности в Миддлбери-колледже в Вермонте.

Он отметил, что неясно, почему Россия использовала ракету 9М729. Он отметил, что удивительно, что Россия готова потерять конфиденциальные данные о ракете, способной нести ядерный заряд, лишь бы ударить по Украине.

"У России может быть относительно небольшой запас современных крылатых ракет, поэтому она готова использовать свои ракеты большей дальности", - предположил он.

Аналитики британской компании Janes, занимающейся военной разведкой, сообщили Reuters, что существует высокая вероятность того, что обломки, показанные на 10 изображениях, принадлежат наземной ракете 9М729.

Что говорит Россия

Издание отметило, что Россия признала, что у нее есть эта ракета, но отрицает, что бъет ею по Украине. Издание указало, что в договоре о РСМД прямо запрещены ракеты наземного базирования с дальностью действия более 500 км, поскольку их пусковые установки легче скрыть, что делает их большей потенциальной угрозой, чем несущие ракеты боевые самолеты или корабли, которые отслеживаются военными.

Издание указало, что с ноября 2024 года Россия также дважды атаковала Украину с помощью "Орешника", новой баллистической ракеты средней дальности наземного базирования, которая также была бы запрещена в соответствии с договором о РСМД.

И 9М729, и "Орешник" могут нести ядерную или обычную боеголовку, а их дальность позволяет достать до европейских столиц", - подытожило издание.

Что известно о ракете 9М729

"Искандер-К" – это обобщенное название крылатых ракет, которые россияне могут запускать из ОТРК "Искандер". Речь идет о ракетах 9М728 (или Р-500) с дальностью до 500 км и 9М729 с дальностью до 1500 км. Оба типа ракет имеют боевую массу 480 кг и могут лететь со скоростью до 900 км/ч.

22 января мониторинговый канал "єРадар" сообщал, что Россия вокруг Украины развернула 24 новых ОТРК "Искандер-М1", которые могут запустить одновременно 96 ракет 9М729 и якобы они могут долетать до Львова и Ужгорода.

