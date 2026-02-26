Дрон россиян на оптоволокне впервые долетел до Харькова: эксперт объяснил, стоит ли паниковать

По его словам, появление такого дрона в Харькове следует воспринимать сдержанно.

То, что российский FPV-дрон на оптоволокне впервые долетел до Харькова, что делает его "невидимым" для традиционных средств радиоэлектронной борьбы, это угроза, однако причин для паники нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский. В частности, по его словам, появление такого дрона в Харькове стоит воспринимать сдержанно.

Эксперт отметил, что несмотря на то, что дальность полета дрона на оптоволокне составляет 43-50 км, что сопоставимо с дальностью артиллерии, разрушительная мощность несопоставима.

"Если сравнить с маем 2022 года, когда по Харькову били пушки "Пион" с дальностью 40 км, то ударная мощь артиллерии значительно больше. Харьков переживал и более серьезные риски безопасности. Придавать слишком большое значение тому, что враг теперь будет работать только такими дронами, не стоит", - пояснил Киричевский.

Как сообщал УНИАН, накануне советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей Флеш Бескрестов рассказал, что дрон российских войск по оптоволокну долетел до северной окраины Харькова.

По его словам, эта угроза потребует технологического решения.

Факт применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову подтвердили в Харьковской областной прокуратуре. В частности, по данным следствия, 25 февраля около 15:00 военнослужащие вооруженных сил РФ, нарушая законы и обычаи войны, применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района г. Харькова. Дрон попал в дерево.

