Huawei Pura X выделяется соотношением сторон 16:10, что делает его ближе к планшету, чем к обычному телефону.

30 марта в продажу поступил Huawei Pura X – необычная смартфон-раскладушка, которая превращается в мини-планшет с соотношением сторон 16:10. Как сообщают китайские СМИ, новинка вызвала настоящий фурор на местном рынке.

За первый день было продано более 100 000 единиц Huawei Pura X, которые в Китае стоят от 7499 юаней (~43 000 грн). Причем некоторые пользователи подтвердили, что не смогли получить новинку в день релиза. Таким образом, весь первый тираж был распродан.

Huawei Pura X стал первым в мире складным смартфоном в новом форм-факторе с соотношением сторон 16:10, что делает его ближе к планшету, чем к обычному телефону. Основной дисплей имеет диагональ 6,3 дюйма, внешний – 3,5 дюйма. По словам компании, это наиболее удобный формат для повседневного использования.

Видео дня

Также у него до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти, батарея емкостью 4720 мАч, поддержка спутниковой связи и тройная камера на 50+50+40 Мп с телеобъективом и ультрашириком. Помимо стандартных ИИ-функций, Pura X также получил систему ИИ-отслеживания глаз – можно прокручивать интерфейс при помощи движения глаз.

Будет ли новинка продаваться на глобальном рынке – неизвестно. К слову, складывающийся втрое смартфон Huawei добрался до Европы спустя пол года после дебюта в Китае.

Свой складывающийся втрое телефон готовит и Samsung. Однако в отличие от Huawei Mate XT, который складывается как гармошка, он будет использоваться механизм складывания в стиле буквы G. Это позволяет устройству складываться внутрь с обеих сторон, что исключает открытые участки.

Первый складной iPhone тоже на подходе. Источники уверены, что Apple попытается громко выйти на рынок, выпустив свой складной телефон без складок.

Вас также могут заинтересовать новости: