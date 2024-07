А вот владельцы iPhone пользоваться Galaxy Ring не смогут.

Сегодня, 24 июля, в открытую продажу в разных странах мира поступило умное кольцо Samsung Galaxy Ring и различные СМИ делятся своими впечатлениями. На момент выхода девайса считалось, что аксессуар сможет функционировать только в рамках экосистемы Samsung. Оказалось, это не так.

YouTube-обозреватель с канала This is Tech Today протестировал Galaxy Ring и выяснил, что умное кольцо совместимо с любым смартфоном на базе Android. На видео, опубликованном блогером, видно, как кольцо синхронизировано со смартфоном Nothing Phone (2).

Сам процесс синхронизации очень прост и требует от пользователей загрузить программу Galaxy Wearable из Play Store и следовать инструкциям по настройке. Затем программа запросит необходимые разрешения и предложит создать пару с устройством. Но есть условие – смартфон должен быть обновлен минимум до версии ОС Android 11 с объемом памяти не менее 1,5 ГБ.

Важно отметить, что хоть Galaxy Ring будет совместимо со всеми Android-смартфонами, некоторые функции, такие как "Найти мое кольцо", "Советы по здоровью", а также ИИ-фишки Galaxy AI, останутся эксклюзивными для устройств Samsung.

А вот владельцы iPhone пользоваться Galaxy Ring не смогут, по крайней мере пока. Впрочем, Apple уже давно готовит свой ответ. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску условного Apple Ring.

Ранее Samsung рассказывала, когда и где нельзя носить умное кольцо Galaxy Ring. Оказалось, что по сравнению с традиционными носимыми устройствами, такими как смарт-часы, у кольца куда больше ограничений. Например, его не рекомендуют использовать в спортзале.

Напомним, Galaxy Ring оценили в 399 долларов (~16 000 грн), новинка уже доступна для покупки в ряде стран. А осенью должен выйти "народный" Galaxy S24 FE, который станет компромиссной версией флагманского Galaxy S24.

