Это преемник успешной модели Galaxy S23 FE, которая была выпущена прошлой осенью.

Samsung работает над смартфоном Galaxy S24 FE. Аппарат, который станет компромиссной версией флагманской серии Galaxy S24, появится примерно осенью.

Инсайдеры полностью раскрыли дизайн и характеристики устройства и даже назвали ценник.

Аппаратной основой самого доступного смартфона серии Galaxy S24 станет чип Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3. Какой именно, зависит от региона. Например, в США девайс выйдет с чипом Snapdragon, а фирменный процессор традиционно будут иметь аппараты для европейского рынка. Объем оперативной памяти составит до 12 ГБ, встроенной памяти – 128 или 256 Гбайт. Охлаждение обеспечит испарительная камера, а вот емкость аккумулятора не указана.

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Зато сообщается, что флагман выйдет довольно крупным, получив 6,65-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Защищает экран стекло Gorilla Glass Victus+, корпус будет металлический. На задней панели – камера, состоящая из основного модуля на 50 Мп, ширика на 12 Мп и телевика с 3-кратным зумом. А одним из главных преимуществ перед другими Android-девайсы в своем классе станет 7 лет основных обновлений и патчей безопасности по аналогии с флагманской линейкой.

Наконец, базовую версию Galaxy S24 FE оценят в 559 долларов (~24 000 грн). Вместе с S24 FE на презентации осенью Samsung также готовится представить свои первые бюджетные складные смартфоны.

Пока что актуальной моделью в этой серии является выпущенный в октябре 2023 года Samsung Galaxy S23 FE. В плане дизайна он копия Galaxy S23, но "начинка" чуть проще, а продают аппарат дешевле. Согласно статистике, он был одним из самых продаваемых смартфонов в 2023 году в диапазоне $600-800.

Как УНИАН уже сообщал, ИИ-функции в девайсах Samsung станут платными с 2026 года. Тем же путем пойдет и компания Apple, которая вскоре собирается вести новую подписку на расширенные функции ИИ.

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