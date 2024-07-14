Samsung работает над смартфоном Galaxy S24 FE. Аппарат, который станет компромиссной версией флагманской серии Galaxy S24, появится примерно осенью.
Инсайдеры полностью раскрыли дизайн и характеристики устройства и даже назвали ценник.
Аппаратной основой самого доступного смартфона серии Galaxy S24 станет чип Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3. Какой именно, зависит от региона. Например, в США девайс выйдет с чипом Snapdragon, а фирменный процессор традиционно будут иметь аппараты для европейского рынка. Объем оперативной памяти составит до 12 ГБ, встроенной памяти – 128 или 256 Гбайт. Охлаждение обеспечит испарительная камера, а вот емкость аккумулятора не указана.
Зато сообщается, что флагман выйдет довольно крупным, получив 6,65-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Защищает экран стекло Gorilla Glass Victus+, корпус будет металлический. На задней панели – камера, состоящая из основного модуля на 50 Мп, ширика на 12 Мп и телевика с 3-кратным зумом. А одним из главных преимуществ перед другими Android-девайсы в своем классе станет 7 лет основных обновлений и патчей безопасности по аналогии с флагманской линейкой.
Наконец, базовую версию Galaxy S24 FE оценят в 559 долларов (~24 000 грн). Вместе с S24 FE на презентации осенью Samsung также готовится представить свои первые бюджетные складные смартфоны.
Пока что актуальной моделью в этой серии является выпущенный в октябре 2023 года Samsung Galaxy S23 FE. В плане дизайна он копия Galaxy S23, но "начинка" чуть проще, а продают аппарат дешевле. Согласно статистике, он был одним из самых продаваемых смартфонов в 2023 году в диапазоне $600-800.
Как УНИАН уже сообщал, ИИ-функции в девайсах Samsung станут платными с 2026 года. Тем же путем пойдет и компания Apple, которая вскоре собирается вести новую подписку на расширенные функции ИИ.