Речь идет о смарт-кольце – носимом аксессуаре, который следит за состоянием своего владельца.

Корпорация Apple ускорила разработку нового умного гаджета для отслеживания здоровья пользователя, которое может стать альтернативой смарт-часам. Об этом пишет MacRumors.

Речь идет о смарт-кольце – носимом аксессуаре, который следит за состоянием своего владельца. Гаджет сможет фиксировать пульс, уровень насыщения крови кислородом, активность, качество сна.

Apple уже давно вынашивает идею смарт-кольца, о чем свидетельствуют патенты еще за 2015 год. Но теперь яблочный бренд всерьез обеспокоен прошедшим анонсом Samsung Galaxy Ring и ускоряет процессы по разработку нового умного девайса, утверждают источники. Вопрос стоит лишь в сроках выхода.

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По словам источника, в Apple уверены, что смарт-кольца в ближайшее время наберут популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива смарт-часам. Но, как известно, яблочная компания всегда осторожничает и не спешит удивлять новыми гаджетами часто – в основном компания полагается на смартфоны iPhone и компьютеры Mac.

Что касается Samsung, компания намерена выпустить свой умный девайс уже в этом году. Примечательно, что Galaxy Ring – далеко не первое устройство подобного рода на рынке. С 2015 года выпуском "умных" колец занимается Oura. С помощью подобных гаджетов можно следить за здоровьем и оплачивать покупки с привязанной карты.

А пока Apple готовится к мартовской презентации, на которой должны показать новые ноутбуки и планшеты. Если верить слухам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. И еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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