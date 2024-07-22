По сравнению с традиционными носимыми устройствами, такими как смарт-часы, у кольца куда больше ограничений.

Вскоре после презентации Galaxy Ring Samsung опубликовала неизвестные ранее подробности своего первого смарт-кольца. Подробные характеристики и стоимость мы уже знаем, на этот раз компания перечислила ограничения, которые нужно учитывать будущим владельцам.

Согласно официальной странице поддержки Samsung, на точность работы Galaxy Ring могут повлиять самые разные факторы. Например, подсчет шагов будет работать некорректно, если вы держите магнит или магнитный предмет в руке, "на которой надето кольцо". При этом неясно, какого рода и мощности должен быть магнитный предмет.

Samsung также рекомендует избегать длительного хранения Galaxy Ring в зарядном кейсе, поскольку резиновые прокладки, установленные на подставке, могут оставить вмятины на корпусе кольца. А еще вместе с Galaxy Ring нельзя носить металлические кольца на одном и том же пальце или на соседних пальцах.

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И, наконец, самое примечательное: пользователям Galaxy Ring нельзя поднимать тяжести руками, поскольку тяжелый твердый предмет может повредить кольцо или даже пальцы. То же касается тренажеров для физических упражнений.

Эти ограничения подчеркивают зарождающуюся стадию технологии смарт-колец, пишет издание Gizmochina. Хотя они предлагают такие функции, как отслеживание фитнеса и другие функции, эти устройства могут потребовать корректировки образа жизни по сравнению с традиционными носимыми устройствами, такими как смарт-часы.

Напомним, Galaxy Ring оценили в 399 долларов (~16 000 грн), новинка уже доступна для предварительного заказа. Продажи начнутся с 24 июля.

Свое "умное" кольцо скоро должна представит и Apple. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску условного Apple Ring. Выпуск смарт-колец от двух IT-гигантов – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.

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