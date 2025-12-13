По словам ученого, погода в этом году особенная и непредсказуемая и поэтому показывает свои сюрпризы.

На юге Одесской области неожиданно расцвел удивительный цветок - ирис, который обычно "демонстрирует" свою красоту с начала мая до конца июня. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Иван Русев, который показал видеозапись очень красивого цветка.

Он подчеркивает: на фоне массированного обстрела Одессы и Одесской области появилось чудо - волшебные ирисы, которые цветут в декабре на юге украинской Бессарабии, неподалеку от нацпарка "Тузловские лиманы".

"Известно, что среди декоративных многолетников, способных украсить любой сад, ирисы цветут только с начала мая до конца июня. Однако погода в этом году особенная и непредсказуемая и поэтому показывает свои сюрпризы. Обычно грациозные цветы ириса не только привлекают взгляды благодаря разнообразию оттенков - от кристально-белого до насыщенно-фиолетового, но и поражают своим изяществом и стойкостью. Этот декабрьский ирис желтый и невероятно красивый", - подчеркнул ученый.

Видео дня

На побережье Одесской области расплодились зайцы - что происходит

Как писал УНИАН, в Одесской области, на побережье Черного моря и заповедных Тузловских лиманов, значительно увеличилось количество зайцев. Доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, рассказал, что это произошло из-за запрета на охоту во время войны. По его словам, заяц серый, или русак - вид млекопитающих отряда зайцеобразных. Распространен в Украине и в частности в указанном заповеднике.

Во время полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины, при отсутствии охоты, этот вид животных начал восстанавливать свою численность. Сейчас русаки чаще встречаются во время мониторинга побережья Черного моря и Тузловских лиманов.

