Дарья отметила, что была собой на протяжении всего проекта.

Экс-участница 14 сезона романтического шоу "Холостяк" и владелица свадебного агентства Дарья Романец вышла на связь после вылета из шоу.

Напомним, что в 9 выпуске реалити актер Тарас Цымбалюк знакомился с родителями четырех финалисток реалити. Однако во время общения с отцом Дарьи он узнал, что девушка пошла на "Холостяк" не ради любви, а для того, чтобы сделать рекламу своему свадебному агентству. Эти слова возмутили Тараса и он принял решение попрощаться с Романец.

В своем Instagram девушка уже эмоционально отреагировала на решение Цымбалюка.

"Вот и закончилась моя история на проекте "Холостяк". Расстроена ли я? В тот момент у меня были и чувства гнева, и радости. К сожалению, мужчины, очень редко могут сказать прямо о своих чувствах или не чувствах. У меня это не впервые. Не надо придумывать причины, чтобы отказать кому-то. Надо быть собой и говорить правду", - написала экс-участница.

Дарья также добавила, что гордится, как своим делом, так и семьей. А также желает актеру быть счастливым.

"Моя семья - это просто топ! Папа звезда соцсетей уже! Я на проекте такая, как и в жизни. На свиданиях реальных я веду себя также. Сразу показываю себя и говорю, что я хочу. Чтобы в кого-то влюбиться, надо ничего. Чтобы полюбить человека, его надо узнать. Тарас в моей жизни не об этом. Спасибо за этот путь. Пусть Тарас будет счастлив. И я тоже буду", - подчеркнула девушка.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка" фитнес-тренер Ольга прокомментировала свой вылет.

