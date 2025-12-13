Анимация покорила не только зрителей, но и их любимцев.

Американский мультфильм "Зверополис 2", который вышел 26 ноября этого года, бьет все рекорды.

Как сообщает издание IGN, анимации хватило всего 17 дней после премьеры, чтобы собрать 1 млрд долларов в прокате, в то время, как бюджет "Зверополис 2" составлял 150 млн долларов. Это считается самый быстрый "миллиард" в истории анимации в США.

Кстати, мультфильм уже успели оценить не только зрители, но и их домашние любимцы. В частности, в сети распространяются ролики, как люди приходят в кинотеатры вместе со своими пушистиками.

Что известно о "Зверополисе 2"

Мультфильм снят студией Walt Disney Animation Studios. По сюжету зайчонок-детектив Джуди и ее напарник - лис Ник снова берутся за сложное дело, которое станет самым загадочным в их карьере. В Зоотрополисе появляется таинственная рептилия, которая меняет жизнь жителей мегаполиса, поэтому они отправляются под прикрытием в неизведанные районы города, чтобы все выяснить.

К слову, на Rotten Tomatoes мультфильм имеет очень высокий рейтинг - около 92-94% положительных рецензий. Согласно комментариям, у "Зверополиса 2" сильная динамика между персонажами и он показывает важные социальные.

