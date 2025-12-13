РФ подняла пять Ту-95МС для имитации удара Х-101, но направила их в Японию: почему это важно

Россия использовала стратегическую авиацию для демонстрации силы в Тихоокеанском регионе, несмотря на ограниченный ресурс после потерь 2025 года.

Во вторник, 9 декабря 2025 года, Россия подняла в воздух пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Украинка", который является одним из ключевых для осуществления массированных ракетных ударов по Украине. Впрочем, на этот раз самолеты не взяли курс на украинскую территорию, а направились в сторону Японских островов для имитации пусков крылатых ракет Х-101.

Об этом сообщила мониторинговая группа AviVector. По ее данным, после выполнения условной фазы "удара" часть российских бомбардировщиков присоединилась к совместному патрулированию с китайскими H-6 - сначала над водами Восточно-Китайского моря, а затем в Тихом океане.

Почему этот эпизод важен

Defense Express отмечает, что на первый взгляд, полет Ту-95МС выглядит как локальная акция, касающаяся исключительно Тихоокеанского региона. Впрочем, аналитики обращают внимание: использование стратегической авиации РФ в этом случае имеет косвенную связь и с войной против Украины.

Россия уже несколько лет подряд демонстрирует курс на создание военного давления на Японию. В частности:

в марте 2023 года РФ подняла Ту-95МС на фоне визита премьер-министра Японии в Украину;

в октябре 2024 года четыре российских бомбардировщика подошли к японским островам на критически близкое расстояние;

в августе 2025 года российская пропаганда открыто обсуждала сценарии массированных ракетных ударов по оборонной инфраструктуре Японии с применением Х-101, "Калибров", "Кинжалов" и "Искандеров".

Последний вылет Ту-95МС стал логическим продолжением этой линии демонстративного давления.

Логика Кремля

Несмотря на то, что стратегическая авиация РФ понесла серьезные потери после операции "Паутина" 1 июня 2025 года, во время которой было выведено из строя около трети имеющегося флота дальних бомбардировщиков, Москва продолжает использовать ее как инструмент военно-политического шантажа.

Российский ВПК не способен быстро восстановить утраченный парк, что ранее порождало ожидания постепенного сворачивания возможностей стратегической авиации уже в ближайшие годы. Впрочем, Кремль, вероятно, считает такие демонстративные вылеты оправданными.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, на днях российские и китайские стратегические бомбардировщики совершили совместный полет вблизи Японии и Южной Кореи - шаг, который Токио называет демонстрацией силы в разгар самого серьезного дипломатического кризиса с Пекином за последние годы.

Два российских Ту-95 пролетели из Японского моря через Цусимский пролив в Восточно-Китайское море, где к ним присоединились два китайских H-6. Рядом также находились восемь китайских истребителей J-16 и российский самолет раннего радиолокационного обнаружения А-50.

