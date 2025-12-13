Сейчас основную долю продаж составляет импортный томат из Турции.

Заметное повышение спроса на тепличные помидоры накануне новогодних праздников провоцирует активный рост цен на продукцию на украинском рынке.

Аналитики проекта EastFruit пишут, что на данный момент основную долю в продаже составляет исключительно импортный томат производства Турции.

Отмечается, что с начала недели турецкие томаты на украинском рынке подорожали в среднем на 10%. Сейчас импортные помидоры поступают в продажу по 70-80 грн/кг ($1,66-1,89/кг) в зависимости от качества, объемов партий и сорта предлагаемой продукции.

Видео дня

По оценкам участников рынка, в течение этой недели предложение овощей на рынке было недостаточным. Выборки в местных комбинатах практически не осуществлялись из-за завершения сезона реализации. В то же время за счет импортной продукции не удавалось полностью удовлетворить сформировавшийся спрос. В результате продавцы получили возможность повысить отпускные цены на импортные томаты.

Аналитики отмечают, что сейчас тепличные помидоры в Украине предлагаются в продажу практически по тем же ценам, что и год назад. При этом игроки рынка уверены в дальнейшем подорожании этой продукции, поскольку, несмотря на рост цен, спрос в этом сегменте остается стабильно высоким.

Цены на продукты в Украине - главные новости

Как писал УНИАН, цены в Украине на белокочанную капусту колеблются в пределах 3-9 грн/кг, что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели. Удешевление капусты объясняют значительным увеличением производства овоща в Украине в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что уже со второй декады декабря производители постепенно начинают поднимать цены на наиболее популярные продукты к рождественскому и новогоднему столу. По словам экономиста Олега Пендзина, сезонное подорожание продуктов может быть в пределах до 10%.

Вас также могут заинтересовать новости: