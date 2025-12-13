Заметное повышение спроса на тепличные помидоры накануне новогодних праздников провоцирует активный рост цен на продукцию на украинском рынке.
Аналитики проекта EastFruit пишут, что на данный момент основную долю в продаже составляет исключительно импортный томат производства Турции.
Отмечается, что с начала недели турецкие томаты на украинском рынке подорожали в среднем на 10%. Сейчас импортные помидоры поступают в продажу по 70-80 грн/кг ($1,66-1,89/кг) в зависимости от качества, объемов партий и сорта предлагаемой продукции.
По оценкам участников рынка, в течение этой недели предложение овощей на рынке было недостаточным. Выборки в местных комбинатах практически не осуществлялись из-за завершения сезона реализации. В то же время за счет импортной продукции не удавалось полностью удовлетворить сформировавшийся спрос. В результате продавцы получили возможность повысить отпускные цены на импортные томаты.
Аналитики отмечают, что сейчас тепличные помидоры в Украине предлагаются в продажу практически по тем же ценам, что и год назад. При этом игроки рынка уверены в дальнейшем подорожании этой продукции, поскольку, несмотря на рост цен, спрос в этом сегменте остается стабильно высоким.
Цены на продукты в Украине - главные новости
Как писал УНИАН, цены в Украине на белокочанную капусту колеблются в пределах 3-9 грн/кг, что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели. Удешевление капусты объясняют значительным увеличением производства овоща в Украине в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что уже со второй декады декабря производители постепенно начинают поднимать цены на наиболее популярные продукты к рождественскому и новогоднему столу. По словам экономиста Олега Пендзина, сезонное подорожание продуктов может быть в пределах до 10%.