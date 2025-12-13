В городе сегодня ожидается ветреная погода.

В Днепре на субботу, 13 декабря, объявили повышенный уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, ветреная погода ожидается и по территории Днепропетровской области.

"13 декабря в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют в гидрометцентре.

Из-за непогоды введен уровень опасности I (желтый).

Погода в Днепре

Сегодня на Днепропетровщине ожидается облачная погода. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура по области в течение суток -3°..+2°. В Днепре столбики термометров покажут 0..+2°.

Похолодание в Украине - прогноз на 14 декабря

В воскресенье, 14 декабря, в Украине ожидается осложнение погоды. К похолоданию добавятся осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усилится ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, в северных, западных и центральных регионах страны, а также местами в Харьковской и Запорожской областях прогнозируются мокрый снег и снег. Местами возможно налипание мокрого снега, а на автодорогах образуется гололедица.

В то же время в большинстве восточных областей существенных осадков не предвидится. На юге страны будет идти дождь, а в Запорожской области осадки могут переходить в мокрый снег.

Температурные показатели будут колебаться от -3 до +3 градусов, тогда как в западных областях воздух прогреется до +3...+6 градусов.

Синоптик также отметила, что в воскресенье ожидается сильный порывистый северо-западный ветер.

