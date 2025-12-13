Полноценный анонс устройства ожидается в январе следующего года.

ASUS готовится показать обновлённый Zenbook DUO на CES 2026, но перед выставкой компания решила слегка подогреть интерес и выпустила короткий тизер.

Самое главное из ролика, судя по всему, ноутбук получит сразу два аккумулятора - решение, которое уж очень редко встречается в современных ультрабуках.

В ролике видно намёки на то, что батарея размещена по обе стороны корпуса. Обычно аккумулятор находится только в одной части ноутбука, и в нынешнем Zenbook DUO с двумя экранами используется классическая схема. В новой версии, по всей видимости, дополнительный аккумулятор встроят со стороны основного дисплея.

Подобные конфигурации встречались и раньше, но крайне редко. Из относительно свежих примеров вспоминается ThinkPad T580 с двумя батареями, одна из которых была съёмной. Однако в Zenbook DUO, скорее всего, оба аккумулятора будут встроенными, без возможности быстрой замены.

Пока нет информации о том, будут ли батареи одинаковой ёмкости. Текущий Zenbook DUO оснащается аккумулятором на 75 Втч, которого, по заявлению ASUS, хватает примерно на 13 часов работы. Если в новой модели появится второй аккумулятор, отвечающий, например, за питание основного экрана, автономность может заметно вырасти.

При этом компании придётся балансировать между временем работы и весом устройства. Сейчас Zenbook DUO весит около 1,65 кг, и увеличение массы кажется неизбежным.

Полноценный анонс следующего поколения Zenbook DUO ожидается на CES в начале января 2026 года в Лас-Вегасе. Тогда ASUS расскажет и о характеристиках, экранах и том, насколько сильно выросла автономность по сравнению с текущей моделью.

Ранее мы рассказывали, что Lenovo готовит уникальный ноутбук с экраном, который расширяется по бокам. Отмечается, что это не концептуальная разработка, а серийная модель, готовая к производству.

