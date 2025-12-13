Несмотря на обесточивание в самой Одессе, главный вокзал функционирует в обычном режиме.

Несмотря на масштабные обстрелы в ночь на 13 декабря энергетической инфраструктуры в Одесской области, движение поездов в регионе сохранено. Однако есть задержки поездов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

"Несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры в Одесской области, сохраняем движение в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы", - говорится в сообщении.

Перечень задержанных рейсов:

№128 Запорожье - Львов (+225 мин);

№77 Ковель - Одесса (+108 мин);

№25 Ясиня - Одесса (+174 мин);

№11 Львов - Одесса (+227 мин);

№6251 Вапнярка - Одесса (+346 мин);

№6201 Раздельная 1 - Одесса (+99 мин);

№6208 Одесса - Раздельная 1 (+210 мин).

Также из-за обстрелов временно отменены пригородные поезда: №6401 Колосовка - Одесса и №6341 Каролино-Бугаз - Одесса.

Кроме того, из-за задержки киевского поезда задерживается обратная отправка рейса №764 Одесса - Киев на ориентировочно 3 часа.

В УЗ отметили, что несмотря на обесточивание в самой Одессе, главный вокзал запитан от резервного генератора и функционирует в обычном режиме.

Атака России по Одессе - что известно

Как писал УНИАН, Российская Федерация в ночь на 13 декабря в очередной раз нанесла ракетно-дроновой удар по Одессе и Одесской области. Начальник Одесской МВА Сергей Лысак уточнил, что в результате массированной атаки на Одессу обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение. По предварительным данным, в городе пострадали два человека.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что это была самая массированная атака на регион и, в частности, на областной центр с начала полномасштабного вторжения РФ.

