Обманывают без конца и края: хронические лжецы всегда имеют эти 11 привычек

Эксперты объясняют, почему патологические лжецы путаются в собственных историях, избегают прошлого и часто играют роль жертвы.

Психологи назвали 11 признаков хронической лжи и объяснили, как легко и быстро распознать постоянно манипулирующего человека, пишет Your Tango.

Хроническая ложь - это не единичные выдумки и не "невинные" преувеличения, а поведенческий паттерн, который может вредить как самому человеку, так и его окружению. Психологи отмечают: патологические лжецы говорят неправду не ради выгоды, а для защиты вымышленного образа себя.

Лицензированный психолог доктор Дрю Кертис объясняет:

Видео дня

"Критерием патологической лжи являются люди, которые говорят чрезмерное количество лжи, что ухудшает их функционирование, вызывает стресс и создает риск опасности для себя или других".

По словам специалистов, существует ряд характерных признаков, по которым можно заподозрить хронического лжеца.

Самые распространенные признаки патологической лжи

Непоследовательные истории

Хронические лжецы редко повторяют одну и ту же версию событий. Детали меняются, противоречия накапливаются, ведь вымышленные истории сложно запомнить.

Чрезмерные детали и преувеличения

Лицензированная консультантка Тамара Гилл отмечает, что патологические лжецы часто "перегружают историю мелочами, чтобы отвлечь внимание от сути".

Оборонительная реакция на вопросы

На уточняющие вопросы они реагируют агрессивно или обвиняют собеседника в "недоверии" или "нарушении границ".

Расплывчатые ответы

Преподавательница психологии Кендра Черри называет уклончивость и отсутствие конкретики одним из ключевых "красных флажков" лжи.

Постоянная "забывчивость"

Исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, показало: регулярная ложь может приводить к реальным нарушениям памяти.

Избегание разговоров о прошлом

Чтобы не запутаться в собственных выдумках, лжецы стараются не возвращаться к старым историям.

Противоречивые или маловероятные нарративы

Терапевт Кайл Зренчик обращает внимание на склонность таких людей выдумывать "экстраординарные события" - от дружбы со знаменитостями до невероятных трагедий.

Чрезмерная харизма

В книге "Люди лжи" М. Скотт Пек пишет, что патологические лжецы стремятся не быть добрыми, а казаться добрыми, создавая иллюзию безупречного образа.

Игра в жертву

Автор Адриенн Сантос-Лонгхерст отмечает, что такие люди часто изображают себя жертвами, чтобы вызвать сочувствие и избежать ответственности.

Манипуляции и газлайтинг

Психотерапевт Эрин Леонард подчеркивает: лжецы могут бессознательно искажать реальность, защищая собственное эго.

Чрезмерная драматизация

Медицинская журналистка Рози Джонс связывает это поведение со стремлением к вниманию, которое иногда имеет психологическую подоплеку.

Специалисты отмечают: лучшая стратегия во взаимодействии с хроническими лжецами - не втягиваться в их нарративы, избегать эмоциональных конфликтов и не пытаться "переиграть" их во лжи.

Вас также могут заинтересовать новости: