Обманывают без конца и края: хронические лжецы всегда имеют эти 11 привычек

Психологи назвали 11 признаков хронической лжи и объяснили, как легко и быстро распознать постоянно манипулирующего человека, пишет Your Tango.

Хроническая ложь - это не единичные выдумки и не "невинные" преувеличения, а поведенческий паттерн, который может вредить как самому человеку, так и его окружению. Психологи отмечают: патологические лжецы говорят неправду не ради выгоды, а для защиты вымышленного образа себя.

Лицензированный психолог доктор Дрю Кертис объясняет:

Видео дня

"Критерием патологической лжи являются люди, которые говорят чрезмерное количество лжи, что ухудшает их функционирование, вызывает стресс и создает риск опасности для себя или других".

По словам специалистов, существует ряд характерных признаков, по которым можно заподозрить хронического лжеца.

Самые распространенные признаки патологической лжи

  • Непоследовательные истории

Хронические лжецы редко повторяют одну и ту же версию событий. Детали меняются, противоречия накапливаются, ведь вымышленные истории сложно запомнить.

  • Чрезмерные детали и преувеличения

Лицензированная консультантка Тамара Гилл отмечает, что патологические лжецы часто "перегружают историю мелочами, чтобы отвлечь внимание от сути".

  • Оборонительная реакция на вопросы

На уточняющие вопросы они реагируют агрессивно или обвиняют собеседника в "недоверии" или "нарушении границ".

  • Расплывчатые ответы

Преподавательница психологии Кендра Черри называет уклончивость и отсутствие конкретики одним из ключевых "красных флажков" лжи.

  • Постоянная "забывчивость"

Исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, показало: регулярная ложь может приводить к реальным нарушениям памяти.

  • Избегание разговоров о прошлом

Чтобы не запутаться в собственных выдумках, лжецы стараются не возвращаться к старым историям.

  • Противоречивые или маловероятные нарративы

Терапевт Кайл Зренчик обращает внимание на склонность таких людей выдумывать "экстраординарные события" - от дружбы со знаменитостями до невероятных трагедий.

  • Чрезмерная харизма

В книге "Люди лжи" М. Скотт Пек пишет, что патологические лжецы стремятся не быть добрыми, а казаться добрыми, создавая иллюзию безупречного образа.

  • Игра в жертву

Автор Адриенн Сантос-Лонгхерст отмечает, что такие люди часто изображают себя жертвами, чтобы вызвать сочувствие и избежать ответственности.

  • Манипуляции и газлайтинг

Психотерапевт Эрин Леонард подчеркивает: лжецы могут бессознательно искажать реальность, защищая собственное эго.

  • Чрезмерная драматизация

Медицинская журналистка Рози Джонс связывает это поведение со стремлением к вниманию, которое иногда имеет психологическую подоплеку.

Специалисты отмечают: лучшая стратегия во взаимодействии с хроническими лжецами - не втягиваться в их нарративы, избегать эмоциональных конфликтов и не пытаться "переиграть" их во лжи.

Вас также могут заинтересовать новости: