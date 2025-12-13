Обманывают без конца и края: хронические лжецы всегда имеют эти 11 привычек

Психологи назвали 11 признаков хронической лжи и объяснили, как легко и быстро распознать постоянно манипулирующего человека, пишет Your Tango.
Хроническая ложь - это не единичные выдумки и не "невинные" преувеличения, а поведенческий паттерн, который может вредить как самому человеку, так и его окружению. Психологи отмечают: патологические лжецы говорят неправду не ради выгоды, а для защиты вымышленного образа себя.
Лицензированный психолог доктор Дрю Кертис объясняет:
"Критерием патологической лжи являются люди, которые говорят чрезмерное количество лжи, что ухудшает их функционирование, вызывает стресс и создает риск опасности для себя или других".
По словам специалистов, существует ряд характерных признаков, по которым можно заподозрить хронического лжеца.
Самые распространенные признаки патологической лжи
- Непоследовательные истории
Хронические лжецы редко повторяют одну и ту же версию событий. Детали меняются, противоречия накапливаются, ведь вымышленные истории сложно запомнить.
- Чрезмерные детали и преувеличения
Лицензированная консультантка Тамара Гилл отмечает, что патологические лжецы часто "перегружают историю мелочами, чтобы отвлечь внимание от сути".
- Оборонительная реакция на вопросы
На уточняющие вопросы они реагируют агрессивно или обвиняют собеседника в "недоверии" или "нарушении границ".
- Расплывчатые ответы
Преподавательница психологии Кендра Черри называет уклончивость и отсутствие конкретики одним из ключевых "красных флажков" лжи.
- Постоянная "забывчивость"
Исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, показало: регулярная ложь может приводить к реальным нарушениям памяти.
- Избегание разговоров о прошлом
Чтобы не запутаться в собственных выдумках, лжецы стараются не возвращаться к старым историям.
- Противоречивые или маловероятные нарративы
Терапевт Кайл Зренчик обращает внимание на склонность таких людей выдумывать "экстраординарные события" - от дружбы со знаменитостями до невероятных трагедий.
- Чрезмерная харизма
В книге "Люди лжи" М. Скотт Пек пишет, что патологические лжецы стремятся не быть добрыми, а казаться добрыми, создавая иллюзию безупречного образа.
- Игра в жертву
Автор Адриенн Сантос-Лонгхерст отмечает, что такие люди часто изображают себя жертвами, чтобы вызвать сочувствие и избежать ответственности.
- Манипуляции и газлайтинг
Психотерапевт Эрин Леонард подчеркивает: лжецы могут бессознательно искажать реальность, защищая собственное эго.
- Чрезмерная драматизация
Медицинская журналистка Рози Джонс связывает это поведение со стремлением к вниманию, которое иногда имеет психологическую подоплеку.
Специалисты отмечают: лучшая стратегия во взаимодействии с хроническими лжецами - не втягиваться в их нарративы, избегать эмоциональных конфликтов и не пытаться "переиграть" их во лжи.