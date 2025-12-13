Это быстрый и малозаметный беспилотник, который крайне трудно перехватить.

На вооружение Ирана начали поступать новые реактивные стелс дроны-камикадзе Hadid-110, которые могут пригодиться россиянам для их ударов по Украине. В Defense Express рассказали, что известно об этих дронах и в чем их главная опасность.

Отмечается, что одной из основных особенностей дрона является наличие реактивного двигателя, что обеспечивает ему максимальную скорость до 510 км/ч, а также корпуса специальной формы, что должно уменьшить его радиолокационное сечение и, соответственно, заметность для радиолокационных станций.

Hadid-110 несет боевую часть массой 30 кг, и имеет максимальную дальность поражения до 350 км. При этом заявлено, что высота полета дрона составляет 9 км, и это является крайне опасным нюансом.

"На такой высоте его не смогут достать никакие мобильные огневые группы, зенитные орудия, и большинство ЗРК малой дальности действия. К тому же большинство дронов-перехватчиков способны действовать на максимальной высоте лишь около 5 км. Существует довольно ограниченное количество FPV-дронов перехватчиков, которые вообще способны подниматься на высоту 9 км, но после этого им еще нужно будет догнать цель", - отмечают в Defense Express.

Поэтому для перехвата этих дронов придется применять боевую авиацию, мощные зенитно-ракетные комплексы и большие FPV-дроны перехватчики - а это обойдется дороже и значительно усложнит перехват.

Таким образом Hadid-110 это небольшой, быстрый и малозаметный middle strike беспилотник, который крайне трудно перехватить, и несет довольно мощную боевую часть, отмечают эксперты и напоминают, что в России как раз существует серьезный пробел в middle strike беспилотниках. И новый дрон от Ирана может вполне подойти на эту роль.

Если сравнивать его с Shahed-107, которые Россия недавно закупила у Ирана, то этот БПЛА имеет дальность поражения до 300 км, значительно более низкую скорость примерно до 180 км/ч и боевую часть массой 15 кг. Поэтому по характеристикам Hadid-110 будет лучше, хотя и дороже.

Российские "Шахеды" - новости

Ранее производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал о совершенствовании Россией "Шахедов". По его словам, в начале войны эти дроны не способны были совершать вылеты в непогоду, тогда как сейчас они используют туман для маскировки.

Также эксперт по системам радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Безкрестнов объяснял, почему некоторые "Шахеды" летают по кругу. По его словам, задача таких БПЛА - его задача - отлететь от границы и ретранслировать канал управления из России вглубь нашей страны для других Shahed.

