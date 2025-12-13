Они почтили память артиста в сети.

Вчера, 12 декабря, стало известно, что народный артист Украины Степан Гига ушел из жизни. По данным журналистов, он умер в реанимации Первого медицинского объединения Львова. Певцу было 66 лет.

На печальное известие уже отреагировали представители украинского шоу-бизнеса. В частности, Артем Пивоваров в своем Instagram вспомнил, каким был покойный артист.

"Трудно осознать эту новость... Я имел честь сотрудничать со Степаном Гигой в рамках проекта The Вуса. Мы выпустили наш совместный релиз буквально месяц назад... Я не хочу в это верить... Это был человек, который искренне верил, что должен служить людям. Степан Петрович был не просто артистом, он был человеком света. Его присутствие, его голос, его отношение к людям всегда несли тепло и силу. Такие люди оставляют след, который не сотрется. Светлая память. Я буду по вам скучать", - написал исполнитель.

Видео дня

Вспомнил совместную работу со Степаном Петровичем и Дзидзьо.

"Очень жаль потерять Степана Гигу. Светлая и вечная память. Помню, когда-то я позвонил ему и сказал, что написал хорошую песню "Ти не моя". Мне тогда казалось, что она больше всего подходит именно к его голосу. Степан Петрович взял ее в свой репертуар, и я с радостью слушал, как она зазвучала в его исполнении. Степан Гига навсегда останется в истории украинской музыки и в наших сердцах", - отметил исполнитель в своем Instagram.

Певец Павел Зибров также отметил, что это большая потеря для Украины. О своем друге и коллеге в Instagram он написал так:

"Степан... Светлая память, друг... Сердце сжимается от боли и до сих пор не верится, что я пишу эти слова. Невероятный артист, светлый человек... Твой голос и твои песни - это часть нашей жизни, часть кода Украины, они навсегда с нами, в наших сердцах! Искренние соболезнования родным. Покойся с миром".

Ведущий Григорий Решетник также опубликовал совместное фото с покойным артистом и отметил, что до сих пор не может поверить в его смерть.

"Степан Петрович, ну, как так? Невероятный, легендарный, уникальный... Светлая Вам память! Самые искренние соболезнования родным и близким", - написал он в Instagram.

Ведущий Алексей Суханов также эмоционально отреагировал на смерть Степана Гиги в своем Instagram:

"Легенда, светлая память и низкий поклон... Вы поддерживали, вдохновляли, а ваша преданность украинской песне восхищала и вызывала исключительно безграничное уважение".

Напомним, ранее команда Степана Гиги подтвердила его смерть и сделала официальное заявление.

Вас также могут заинтересовать новости: