Еще одна страна покупает у России контрабандное зерно из Крыма, - Bellingcat

Судно с зерном неоднократно выходило из санкционного порта Севастополя и скрывало маршрут, выяснили расследователи.

Саудовская Аравия стала новым импортером зерна, вывезенного из оккупированного Крыма, который находится под западными санкциями. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и Lloyd's List, основанном на спутниковых снимках и данных автоматизированной идентификационной системы судов (AIS).

Журналисты установили, что сухогруз "Краснодар" (IMO 9296781) по меньшей мере дважды совершил рейсы из зернового терминала "Авлита" в Севастополе в Саудовскую Аравию в период с сентября по ноябрь 2025 года. В сентябре судно прибыло в порт короля Абдаллы, а в ноябре - в порт Джазан.

Сокрытие маршрута и отключение AIS

После выхода из Джазана 23 ноября судно вернулось в Черное море через Босфор, а уже на следующий день прекратило передавать данные AIS на девять дней. Аналогичные периоды "молчания" фиксировались и во время предыдущих рейсов.

Видео дня

Bellingcat отмечает, что в обоих случаях "Краснодар" был единственным судном в районе, которое теряло сигнал AIS, что делает версию о массовом глушении маловероятной. Спутниковые снимки Planet Labs и Sentinel-2 также не подтвердили пребывание судна в порту Кавказ, как утверждал арендатор.

Зато расследователи трижды идентифицировали "Краснодар" возле терминала "Авлита", в частности 26 ноября, когда система AIS снова была выключена. Идентификацию подтвердили характерные признаки судна и его габариты - 183 метра в длину, согласно российскому судоходному реестру.

Возражения компании-арендатора

Судно арендовано российской компанией "Петрохлеб-Кубань", одним из крупных игроков зернового рынка РФ. В комментарии Bellingcat компания категорически отрицала причастность к экспорту зерна с оккупированных украинских территорий.

"Петрохлеб-Кубань не работает в порту Авлита и не отгружает оттуда зерно. Все зерно, которое мы экспортируем, произведено российскими фермерами", - заявил представитель компании.

В компании также настаивают, что судно загружалось ячменем в порту "Кавказ", а перебои с AIS объяснили военным глушением сигналов в Черном море.

Саудовская Аравия - в списке импортеров "ворованного" зерна

Рейсы "Краснодара" свидетельствуют, что Саудовская Аравия присоединилась к группе стран, которые уже импортировали зерно непосредственно из оккупированного Крыма. Среди них - Иран, Сирия, Турция, Египет, Венесуэла, Ливия и контролируемые хуситами районы Йемена.

В целом Bellingcat и другие медиа идентифицировали не менее восьми стран, которые получали зерно из крымских портов после начала полномасштабной войны.

Севастопольский порт и терминал "Авлита" находятся под санкциями ЕС, Великобритании и США, хотя прямых санкций ООН в отношении них нет. Украина называет такое зерно "краденым" и неоднократно призывала партнеров отказаться от его закупки.

Реакция Украины

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум сообщила Bellingcat, что Киев внимательно отслеживает экспорт зерна с оккупированных территорий и поднимал этот вопрос в диалоге с Саудовской Аравией на площадке Международной морской организации.

"Мы получили заверения, что власти Саудовской Аравии активно противодействуют рискам, связанным с теневым флотом и нарушениями международного морского права", - отметила Шкрум.

Она добавила, что Украина продолжит сотрудничество с партнерами для выявления судов и применения санкций к участникам незаконного экспорта.

Контекст мирных переговоров

Расследование выходит на фоне обсуждений мирного плана США и России, который, по данным медиа, предусматривает де-факто признание Крыма и части оккупированных территорий. Аналитики отмечают, что контроль над портами Черного и Азовского морей является ключевым экономическим активом Москвы.

Генеральный директор IR Consilium Иен Ралби отметил, что Россия уже сейчас пытается закрепить глобальный доступ к портовой инфраструктуре, рассматривая ее как стратегический ресурс на будущее.

"Порты - это активы первого порядка. И именно вокруг них Россия концентрирует свои долгосрочные усилия", - подытожил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: