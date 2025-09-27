Новые смартфоны Xiaomi побили рекорд продаж 2025 года за первые пять минут

Линейка Xiaomi 17 стала первой, в которой используется чип Snap 8 Elite Gen 5, а у "прошек" еще и дополнительный дисплей сзади.

27 сентября в Китае стартовали продажи флагманской серии Xiaomi 17 с самым мощным железом на рынке. Компания уже успела отчитаться о первых успехах – конкурент iPhone 17 вызвал огромный интерес у покупателей.

Согласно официальным данным, в течение 5 минут с начала продаж серия Xiaomi 17 побила рекорды продаж новых серий мобильных телефонов 2025 года во всех ценовых сегментах, а также рекорды продаж первого дня.

Особое внимание покупателей привлекла модель Xiaomi 17 Pro Max, на долю которой пришлось более 50% от общего объема продаж всей серии.

Напомним, линейка Xiaomi 17 стала первой, в которой используется чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Базовая модель получила 6,3-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 7000 мАч, продвинутую 3D-систему охлаждения и рекордно тонкую рамку дисплея (1,18 мм).

Pro-модели отличаются дополнительным задним экраном, на который можно делать селфи, выводить уведомления, управлять музыкой и другое. Xiaomi 17 Pro Max получил рекордный по меркам производителя батарею 7500 мАч.

Смартфоны Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max пока представлены только на китайском рынке. О возможном международном запуске компания официально не сообщала.

А уже в начале 2026 года дебютирует Xiaomi 17 Ultra. По слухам, эта модель получит сразу пять сенсоров по 50 мегапикселей каждый – четыре на задней панели и один фронтальный.

