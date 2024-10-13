Как правильно чистить наушники AirPods: Apple опубликовала подробное видео

В компании не рекомендуют чистить наушники водой, спиртом или влажными салфетками.

Со временем любые наушники-"затычки" и вкладыши загрязняются ушной серой и пылью. Если загрязнение налипнет на динамик или микрофон, это может ухудшить их работу. Почистить наушники можно самостоятельно, но важно знать о некоторых моментах.

Apple обновила раздел с рекомендациями по правильной чистке AirPods. Ничего сложно там нет – все инструменты должны быть у вас дома.

В компании рекомендуют чистить наушники не водой, спиртом или влажными салфетками, а мицеллярной водой. Эта жидкость обычно используется для снятия макияжа с лица – ее можно найти в любом хозяйственном магазине.

Сначала нужно снять насадки с наушников (если у вас AirPods Pro) и взять старую зубную щетку, смочив ее в мицеллярной воде. Этой щеткой аккуратно очистите все сеточки на наушниках.

Затем специалисты советуют повторить процесс, но уже с дистиллированной водой.

Между подходами избыток влаги нужно убрать сухой салфеткой, а затем оставить наушники на сухой салфетке на несколько часов для полного высыхания.

Вот видео от Apple. Стоит подчеркнуть, что эта инструкция подходит не для всех моделей AirPods и наушников других брендов. Если гарнитура не имеет влагозащиты (например, AirPods 1 и 2-го поколения), то максимум, что можно сделать – протереть ее спиртовой салфеткой.

Напомним, что этой осенью Apple выпустила AirPods 4. Впервые в базовой линейке наушники доступных сразу в двух версиях – с шумоподавлением и без. Правда, позже выяснилось, что шумоподавление в AirPods 4 в два раза хуже, чем в "Прошках".

А меж тем Apple готовится к октябрьской презентации, на которой должны показать первые компьютеры Mac на чипсетах M4. Также мы ждем новый iPad Mini, который в последний раз обновлялся еще в 2021 году.

Вас также могут заинтересовать новости: