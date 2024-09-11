Также уже после презентации выяснилось, что шумоподавление в AirPods 4 в два раза хуже, чем в "Прошках".

Apple не будет класть зарядный кабель USB-C в коробку с новыми AirPods 4. Компания, как правило, не рассказывает о таких вещах на своих презентациях, но о них становится известно после того, как странички устройств появляются на официальных сайтах.

На официальной странице обеих версий AirPods 4 отмечено, что покупатели получат только сами наушники и футляр для зарядки. Зарядный кабель USB-C при необходимости нужно докупить отдельно за 19 долларов, а адаптер питания стоит 38 долларов.

Все предыдущие модели AirPods комплектовались кабелями с разъемом Lightning, который теперь заменен на USB-C. СМИ отмечают, что борьба за экологию у Apple получается выборочной: например, последняя версия AirPods Max за 549 долларов по-прежнему поставляется с кабелем.

Журналисты 9to5Mac также обратили внимание, что в описании новых AirPods 4 указано, что шумоподавление в них работает "в два раза хуже, чем в AirPods Pro 2". Все дело в том, что вкладыши AirPods 4 банально не могут обеспечить полноценное шумоподавление из-за того, что наушники не плотно прилегают к ушам в отличие от внутриканальных "прошек".

Напомним, Apple впервые в базовой линейке наушников предлагает AirPods 4 в двух версиях – с шумоподавлением и без за 179 и 129 долларов соответственно. Они заменят в актуальной линейке AirPods 2 и AirPods 3.

Напомним, 9 сентября прошла крупнейшая презентация Apple в году. Как все и ожидали, компания представила новенькие айфоны: 16 Pro-модели рекордно выросли в размерах, а Action Button теперь есть не только у "прошек", а во всей линейке. Также обновили часы и наушники.

На ноябрь 2024 у Apple запланирована еще одна презентация, на которой покажут новые MacBook на М4, и, возможно, iPad. А уже весной 2025 года выйдет новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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