Презентация должна состояться в конце октября, а в продаже новинки окажутся 1 ноября.

Близится новая презентация Apple, поэтому активизировались инсайдеры. Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что в конце октября представят новые поколения iPad и Mac. А в продажу они поступят 1 ноября.

В частности, Apple готовит к выпуску:

14-дюймовый MacBook Pro на базе M4

14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro с M4 Pro и M4 Max

iMac с M4

Mac mini с M4 и M4 Pro

Новый iPad mini.

По информации Гурмана, Mac mini на процессоре M4 станет единственным из грядущих компьютеров Apple, который получит заметные изменения в дизайне. Ожидается, что новый Mac mini будет размером с коробку Apple TV, что сделает его самым маленьким настольным компьютером Apple.

В остальных новинках все изменения будут сосредоточены на аппаратной начинке, а внешних отличий либо не будет, либо они будут минимальными.

Видео дня

Заглядывая вперед, Гурман также рассказал о планах Apple на первую половину 2025 года:

13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Air с M4

Новый iPhone SE с Apple Intelligence

11-дюймовый и 13-дюймовый iPad Air

Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Air

Обновленная версия AirTag.

Кроме того, купертиновцы разрабатывают Mac Studio и Mac Pro с чипами M4. Однако их анонсируют позже. Видимо, во второй половине 2025 года.

Пока что единственным девайсом Apple на новом ARM-процессоре поколения M4 остается iPad Pro, выпущенный в мае. В тестах планшет оказался гораздо мощнее предшественника M2 и отлично себя показывает против MacBook Pro M3 Pro.

Слухи за год до презентации iPhone 17 говорят, что iPhone 2025 будет самым интересной линейкой в ближайшие пару лет. С выходом iPhone 17 заметно обновятся камеры, в том числе "фронталка", базовые модели перейдут на 120-герцовые экраны, а Pro-модели получат увеличенный объем ОЗУ до 12 ГБ. Также появится новая модель iPhone Air.

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