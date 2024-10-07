Близится новая презентация Apple, поэтому активизировались инсайдеры. Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что в конце октября представят новые поколения iPad и Mac. А в продажу они поступят 1 ноября.
В частности, Apple готовит к выпуску:
- 14-дюймовый MacBook Pro на базе M4
- 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro с M4 Pro и M4 Max
- iMac с M4
- Mac mini с M4 и M4 Pro
- Новый iPad mini.
По информации Гурмана, Mac mini на процессоре M4 станет единственным из грядущих компьютеров Apple, который получит заметные изменения в дизайне. Ожидается, что новый Mac mini будет размером с коробку Apple TV, что сделает его самым маленьким настольным компьютером Apple.
В остальных новинках все изменения будут сосредоточены на аппаратной начинке, а внешних отличий либо не будет, либо они будут минимальными.
Заглядывая вперед, Гурман также рассказал о планах Apple на первую половину 2025 года:
13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Air с M4
- Новый iPhone SE с Apple Intelligence
- 11-дюймовый и 13-дюймовый iPad Air
- Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Air
- Обновленная версия AirTag.
Кроме того, купертиновцы разрабатывают Mac Studio и Mac Pro с чипами M4. Однако их анонсируют позже. Видимо, во второй половине 2025 года.
Пока что единственным девайсом Apple на новом ARM-процессоре поколения M4 остается iPad Pro, выпущенный в мае. В тестах планшет оказался гораздо мощнее предшественника M2 и отлично себя показывает против MacBook Pro M3 Pro.
Слухи за год до презентации iPhone 17 говорят, что iPhone 2025 будет самым интересной линейкой в ближайшие пару лет. С выходом iPhone 17 заметно обновятся камеры, в том числе "фронталка", базовые модели перейдут на 120-герцовые экраны, а Pro-модели получат увеличенный объем ОЗУ до 12 ГБ. Также появится новая модель iPhone Air.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Названы самые любимые Android-смартфоны пользователей в 2024 году
- Как сделать, чтобы Windows 10 работал быстрее: нужно отключить всего одну настройку
- У какого смартфона лучший экран на рынке: iPhone пролетел мимо топ-10