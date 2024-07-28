Здесь есть как флагманские модели от известных брендов, так и супердешевые модели для всех.

Новые беспроводные наушники появляются чуть ли не каждую неделю. И хотя все это разнообразие хорошо для конкуренции, как и в случае со смартфонами, определиться с выбором оптимального девайса порой бывает очень сложно.

Авторитетный портал Edgadget подвел промежуточные итоги 2024 года и назвал лучшие беспроводные наушники под разный бюджет и потребности.

Sony WF-1000XM5 – лучшие беспроводные наушники в целом. Флагманская модель именитого производителя с привлекающим дизайном и полным набором топовых фишек, включая улучшенное шумоподавление и адаптивный режим прозрачности. Ценник на флагманские наушники Sony всегда высокий, но в данном случае он оправдан.

– лучшие беспроводные наушники в целом. Флагманская модель именитого производителя с привлекающим дизайном и полным набором топовых фишек, включая улучшенное шумоподавление и адаптивный режим прозрачности. Ценник на флагманские наушники Sony всегда высокий, но в данном случае он оправдан. AirPods Pro 2 – лучшие наушники для iPhone. Несмотря на известные недостатки, один из которых средний срок службы батареи, и относительно высокий ценник, лучше этих наушников для пользователей Apple не найти. А с выходом iOS 18 они станут еще круче.

– лучшие наушники для iPhone. Несмотря на известные недостатки, один из которых средний срок службы батареи, и относительно высокий ценник, лучше этих наушников для пользователей Apple не найти. А с выходом iOS 18 они станут еще круче. Sony LinkBuds S – главный конкурент AirPods Pro. Эти крошечные затычки с силиконовыми амбушюрами предлагают крутой звук, полный набор флагманских фишек и отличную автономностью. Вдобавок ко всему, в гаджете предусмотрена эксклюзивная функция Speak-to-Chat, которая автоматически останавливает музыку, когда вы начинаете говорить.

– главный конкурент AirPods Pro. Эти крошечные затычки с силиконовыми амбушюрами предлагают крутой звук, полный набор флагманских фишек и отличную автономностью. Вдобавок ко всему, в гаджете предусмотрена эксклюзивная функция Speak-to-Chat, которая автоматически останавливает музыку, когда вы начинаете говорить. Pixel Buds Pro – лучшие наушники для Android. Google предлагает глубокие, мощные басы, надежную работу ANC, отзывчивое сенсорное управление и беспроводную зарядку, и все это в упаковке с рейтингом IPX4, то есть девайсом можно спокойно пользоваться на тренировках в спортзале или в непогоду.

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Anker Soundcore Space A40 – лучшие бюджетные наушники. Недорогая гарнитура предлагают те же функции, которые можно ожидать от моделей вдвое дороже: ANC, сопряжение нескольких устройств, беспроводная зарядка, защита IPX4, режим прозрачности, от 8-10 часов автономной работы и поддержка LDAC. За 80 долларов лучше на рынке не найти.

– лучшие бюджетные наушники. Недорогая гарнитура предлагают те же функции, которые можно ожидать от моделей вдвое дороже: ANC, сопряжение нескольких устройств, беспроводная зарядка, защита IPX4, режим прозрачности, от 8-10 часов автономной работы и поддержка LDAC. За 80 долларов лучше на рынке не найти. Bose QuietComfort Ultra – лучшие шумоподавляющие наушники. Максимально оптимальный вариант для тех, кто постоянно находится в движении.

– лучшие шумоподавляющие наушники. Максимально оптимальный вариант для тех, кто постоянно находится в движении. Sennheiser Momentum True Wireless 4 – наушники с лучшим звучанием. И еще одна гарнитура от известной компании. Здесь шикарное качество звучания, куча настроек эквалайзера и очень небольшой вес.

– наушники с лучшим звучанием. И еще одна гарнитура от известной компании. Здесь шикарное качество звучания, куча настроек эквалайзера и очень небольшой вес. Beats Fit Pro – лучшие наушники для тренировок. Сбалансированный и мощный бас будет поддерживать энергию во время тренировок, а качественное шумоподавление, рейтинг IPX4 и удобные силиконовые амбушюры делают их надежным вариантом и за пределами спортзала.

Недавно Xiaomi выпустила свои первые наушники открытого типа. Гибкая конструкция позволяет регулировать их под себя, а время работы без подзарядки выше, чем у традиционных наушников-вкладышей.

Новые AirPods будут анонсированы в сентябре вместе с айфонами. В утечках говорилось, что Apple планирует представить сразу две модели AirPods 4-го поколения, которые будут отличаться обновленным дизайном, улучшенной посадкой и качеством звука. А вот новые AirPods Pro выйдет в лучшем случае в 2025 году.

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