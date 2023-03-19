Многие фанаты, да и просто обычные пользователи, по-прежнему считают iPhone 4 одним из самых красивых смартфонов Apple.

Энтузиаст-дизайнер создал серию изображений, на которых представил, каким мог бы стать легендарный iPhone 4, выпусти его Apple в 2023 году.

Основная идея современного iPhone 4 заключается в том, что аппарат предлагал бы пользователю большой дисплей, но при этом оставался компактным. Дизайнер сохранил оригинальный корпус из глянцевого стекла и серебристые рамки из нержавеющей стали, но убрал круглые кнопки регулировки громкости.

В концепте также отражены некоторые слухи относительно изменений в будущих iPhone 15, например, разъем USB-C для зарядки вместе Lightning и сенсорные кнопки с тактильной отдачей. Примечательно, что на задней панели красуются всего две камеры, но без специального островка, как в актуальных моделях iPhone.

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Стоит отметить, что это лишь фанатский концепт, и Айфон 2023 года будет выглядеть совсем иначе. Ожидается, что Apple в новых айфонах вернется к форме линейки iPhone 11. В частности, старшие модели получат изогнутые к тыльной крышке грани и более тонкие рамки вокруг дисплея.

iPhone 15 и 15 Plus тоже получат изогнутые грани, но рамки, судя по всему, тоньше не станут. Вдобавок все модели следующего поколения iPhone получат вырез Dynamic Island – это уже официально. Напомним, в текущем поколении Dynamic Island является эксклюзивом для Pro-моделей.

Ранее УНИАН рассказывал об энтузиасте, который создал первый в мире складной iPhone. В то же время сама Apple планирует выпустить свой первый девайс с гибким дисплеем не раньше 2025 года.

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