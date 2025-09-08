iPhone 17 Pro Max может стать первым iPhone, преодолевшим отметку емкости аккумулятора в 5000 мАч.

В базе данных китайского регулятора появилась информация о емкости аккумуляторов iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max. Ожидается, что новые смартфоны представят уже завтра, 9 сентября.

Согласно утечке, емкость аккумулятора будет отличаться в зависимости от наличия лотка для физической SIM-карты. В некоторых странах новые iPhone будут продаваться только с eSIM.

Емкость аккумуляторов iPhone 17:

iPhone 17 — 3692 мАч (нет уточнения, для какой именно версии).

iPhone 17 Air с физической SIM — 3036 мАч.

iPhone 17 Air с eSIM — 3149 мАч.

iPhone 17 Pro с физической SIM — 3988 мАч.

iPhone 17 Pro с eSIM — 4252 мАч.

iPhone 17 Pro Max с физической SIM — 4823 мАч.

iPhone 17 Pro Max с eSIM — 5088 мАч.

Если информация подтвердится, iPhone 17 Pro Max станет первой моделью iPhone, которая преодолеет отметку емкости аккумулятора в 5 000 мАч. Для сравнения, нынешний iPhone 16 Pro Max поставляется с батарейкой на 4676 мАч.

Видео дня

В свою очередь емкость батареи iPhone 17 Air составит 3000 мАч – это самый низкий показатель среди всей линейки iPhone 17. Apple не рассчитывает, что пользователи будут довольны временем автономной работы тонкого айфона, поэтому возродит Smart Battery Case – чехол с дополнительной батареей, который впервые был предложен для iPhone 12 Mini.

Учитывая, что Apple теперь обязана размещать этикетки энергоэффективности на своих продуктах, официальная емкость аккумулятора может быть опубликована позже на этой неделе.

Напомним, что в 2025 году на рынке начали появляться телефоны с батареями 7000 мАч и даже 8000 мАч. А Realme и вовсе тизерит смартфон с аккумулятором 15 000 мАч.

