У модели 6,3-дюймовый дисплей, аккумулятор на 4000 мАч и 8-ядерный чипсет производства Unisoc.

В семействе смартфонов начального уровня Nokia C пополнение. Новая модель Nokia C12 Pro почти не отличается от представленного в начале 2023 года Nokia C12, но оснащается увеличенной батареей 4000 мАч, которая к тому же еще и съемная.

Новинка Nokia C12 Pro оснащена 8-ядерным процессором Unisoc, 6,3-дюймовым IPS экраном и одинарной тыльной камерой на 8 Мп с поддержкой ночного и портретного режима.

Дизайн Nokia C12 Pro тоже унаследовал от предшественника с каплеобразным вырезом под 5-мегапиксельную фронтальную камеру в дисплее и тыльной крышкой из текстурированного поликарбоната. Телефон работает под управлением Android 12 (версия Go), и ему обещает 2 года ежеквартальных обновлений программного обеспечения.

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Первой страной, где стартовали продажи Nokia C12 Pro, стала Индия. Там его стоимость составляет 6 999 рупий (около 3000 грн) за версию с 2/64 ГБ памяти и 7 499 рупий (~3400 грн) за конфигурацию с 3/64 ГБ памяти. Будет ли он продаваться в Европе, пока неясно. В любом случае его наверняка можно будет найти торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее в этом году Nokia представила смартфон с возможностью самостоятельного ремонта. Так, аккумулятор Nokia G22 можно самостоятельно поменять за 5 минут, а замена дисплея займет порядка 20 минут. На других моделях производителя аналогичный процесс занял бы около полутора часов.

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