Эксперты назвали 8 проблем, которые технологии не смогли решить за последние 20 лет

Некоторые из этих проблем созданы искусственно, в то время как другие – просто препятствия, которые все еще трудно преодолеть.

Технологический прогресс за последние два десятилетия, несомненно, сделал нашу жизнь в разы проще и удобнее. Интернет стал не чем иным, как революцией, мобильные гаджеты оставили большой след технологической истории, а производительность и полезность гаджетов повсеместно улучшились.

Но есть определенные области и аспекты технологий, которые не достигла тех высот, на которые многие надеялись. Редакция портала XDA-Devlopers назвала 8 проблем, которые технологии не смогли решить за последние 20 лет.

1. Срок службы батареи и долговечность

Несмотря на все достижения, которые мы увидели в смартфонах за последние десятилетия – производительность, дисплеи, качество камеры, новые форм-факторы – батареи остались единственным компонент, который все так же подвержен износу и спустя пару лет требует замены. А батареи с недельным сроком службы так и остались обещаниями.

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2. Мобильные данные и Wi-Fi

Мобильный интернет и Wi-Fi по-прежнему не распространены повсеместно. Не только в селах, но даже в крупнейших городах мира есть куча мест, где нет покрытия 3G, 4G и 5G, а работают только супермедленные EDGE и 2G или же и вовсе отсутствуют подключение.

Будь то перегрузка сети, проблемы с оборудованием или проблемы интернет-провайдера, мы все еще сталкиваемся с трудностями при выходе в Интернет хотя бы несколько раз в год. В 2024 году это кажется слишком частым, пишет XDA-Devlopers.

3. Засилье рекламы

Реклама преследует пользователей повсюду: на YouTube, в интернет-браузерах, внутри мобильных приложений, в операционной системе и даже на экранах блокировки.

С учетом того, что Microsoft находит все новые способы размещения рекламы в Windows, а игровые компании всерьез изучают возможность размещения рекламы в прямо в играх, инструменты блокировки рекламы уже мало что могут сделать.

4. Если два человека звонят друг другу одновременно

Удивительно, но в 2024 году по-прежнему невозможно установить соединение, если пользователи звонят друг другу одновременно. Оба получат ответ, что номер занят. Точь-в-точь, как и 20 лет назад.

5. Перегрев оборудования

Поскольку производители пытаются втиснуть все больше производительности в, по сути, тот же форм-фактор, осталась проблема перегрева железа. Будь то бюджетные смартфоны или дорогостоящие флагманы, ничто не застраховано от перегрева. Все потому, что системы охлаждения по своей сути такие же, как и раньше.

6. Вылеты и синие экраны смерти

Пожалуй, каждый пользователей ПК знаком с тем, что приложения или вся ОС время от времени зависают. Вас либо выкидывает на рабочий стол без каких-либо объяснений, либо встречает синим экраном смерти (BSOD) со случайным кодом ошибки текстом, который не несет никакой пользы. Такое поведение наших компьютеров в основном остается неизменным с тех пор, как они стали популярными около 20 лет назад.

Аппаратное обеспечение ПК, возможно, стало более продвинутым, но оно не застраховано от случайных фатальных ошибок.

7. Ремонтопригодность устройств

Даже сегодня, за исключением нескольких нишевых брендов, вы не можете ожидать от своего телефона или ноутбука высокой ремонтопригодности или модульности. А то, что поддается ремонту, часто стоит слишком дорого. По сути, починить технику стало даже сложнее, чем 20 лет назад.

8. Стандартные кабели

И, наконец, последней проблемой в списке XDA значится то, что, как и 20 лет назад, вся техника подключается к физическим кабелями. Внедрение USB-, безусловно, положительный момент, но это также создало новый беспорядок из конфликтующих стандартов быстрой зарядки и скоростей передачи данных USB.

Ранее специалисты рассказывали, как искусственный интеллект (ИИ) изменит смартфоны в ближайшие несколько лет. Как минимум, они должны помочь продлить срок службы батареи, а также "прокачать" голосовых помощников, сделав их еще умнее.

Меж тем авторитетные обозреватели The Verge назвали лучшие смартфоны с Android в 2024 году. В список попали модели от Samsung, OnePlus, Google и даже одно устройство Nothing.

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