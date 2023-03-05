Они помогут продлить срок службы батареи, а также "прокачают" голосовых помощников, сделав их еще умнее.

В последние пару лет наблюдается расцвет генеративного ИИ и усиление конкуренции среди нейросетей. Искусственный интеллект меняет многие аспекты нашего бытия и смартфоны не являются исключением.

Специалисты портала Gizmochina выделили 3 главных изменения, которыми искусственный интеллект изменит индустрию смартфонов если не сегодня, то в ближайшие годы.

1. "Жизнь" аккумулятора увеличится

Аккумулятор является одним из наиболее важных компонентов смартфона. От него зависит не только время работы от одной зарядки, но и многое другое, как например, его производительность, общее качество и даже температура, до которой он будет нагреваться при работе.

Видео дня

Алгоритмы искусственного интеллекта могут увеличить срок службы батареи, оптимизируя настройки в зависимости от поведения пользователя и снижая энергопотребление за счет интеллектуального управления фоновыми процессами.

В перспективе, речь идет об увеличении срока службы батареи смартфона до 30% и улучшении долгосрочную работы батареи до 40%.

2. Голосовые помощники станут умнее

Новые технологии искусственного интеллекта могут улучшить голосовых помощников за счет использования передовой обработки естественного языка (NLP). Такие модели, как те, что лежат в основе ChatGPT позволят голосовым помощникам учиться на отзывах пользователей, адаптироваться к различным сценариям и предоставлять более персонализированные услуги.

3. Камера смартфона улучшится

Алгоритмы обработки изображений на основе ИИ смогут "подтянуть" фото до хорошего уровня даже со слабой аппаратной частью, которые не будут уступать профессиональным цифровым зеркальным камерам.

Нейросетевой бум: как ChatGPT покорил мир хай-тек

Хайп вокруг ChatGPT и других нейросетей за последние пару месяцев сложно сравнить с чем-то другим. "Умный" чат-бот способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

В отличие от классических поисковых систем, он не имеет доступ к интернету, но обучен давать осмысленные ответы "на лету". Языковая модель чат-бота обладает уникальной способностью – она может не только находить данные по ключевым словам, но и комбинировать и интерпретировать эти данные с учетом контекста, в котором эти слова появляются в обучающей базе. Это позволяет формировать ответы, которые наиболее точно соответствуют потребностям пользователей.

На фоне своей популярности ChatGPT успел вызвать немало споров в сети. Опрос показал, что некоторые компании уже заменяют сотрудников ИИ-помощником, а популярное онлайн-издание Clarkesworld, публикующее любительские рассказы в жанре Sci Fi, прекратило прием новых материалов от авторов из-за ChatGPT.

Вас также могут заинтересовать новости: