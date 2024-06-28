Аппарат получил процессор Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ оперативной памяти и аккумулятор 6100 мАч.

Компания OnePlus представила новый недорогой флагман Ace 3 Pro. Аппарат получил процессор Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ оперативной памяти и качественный дисплей с высоким разрешением и поддержкой 120 Гц.

Впрочем, главной его фишкой стал аккумулятор 6100 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь бюджетные и защищенные телефоны, но свежий OnePlus изменит этот тренд, пишет Android Authority.

В компании заявляют, что такой аккумулятор выдержит 1600 циклов зарядки (это примерно четыре года использования), прежде чем емкость упадет ниже 80%. Аппарат также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт, способна восполнять запас с 0 до 100% всего за 36 минут.

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Смартфон также вышел с 6,78 дюймовым дисплеем LTPO AMOLED, основной камерой разрешением 50 мегапикселей (Sony IMX890), защитой от пыли и воды по стандарту IP65, чипом NFC, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Стоимость базовой версии OnePlus Ace 3 Pro (12/256 Гбайт) начинается с 440 долларов. Модель с 24 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт встроенной памяти оценили в 605 долларов. Открытые продажи в Китае стартуют 3 июля.

Помимо Ace 3 Pro, на июньской презентации показали OnePlus Pad Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 12,1-дюймовым дисплеем. В компании называет новинку самым мощным Android-планшетом на рынке.

Ранее специалисты назвали пять лучших смартфонов прямо сейчас до 10 000 грн. Многие производители оснащают свои бюджетные устройства дисплеем с повышенной герцовкой, продвинутым набором камер и автономностью в пару дней.

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