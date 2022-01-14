Полезные инструменты для iOS, Android, macOS, Windows и Linux.

В современном мире практически все операции осуществляются при помощи технологий и интернета. Поэтому очень часто пользователи сталкиваются с ситуациями, когда необходимо перевести печатный текст в цифровой вид.

Для решения таких и схожих задач существует куча программных инструментов, которые способны быстро, и что немаловажно, бесплатно отсканировать документ и подготовить его для дальнейшей обработки.

УНИАН собрал список наилучших программ для работы с текстом на iOS, Android, macOS, Windows и Linux.

Adobe Scan

Поддерживаемые платформы: iOS, Android.

Adobe Scan – это многофункциональный сканер, который поможет легко и быстро оцифровать любой текст на телефоне. Данная программа поддерживается только операционными системами Android и iOS.

Инструмент обладает предварительно подготовленными пресетами с адаптацией под вид документа, что будет подвергаться сканированию. Кроме того, Adobe Scan имеет встроенную функцию съемки нужного материала и систему распознавания лиц для более четкого захвата важных данных. В пост-обработке изображение можно кадрировать, корректировать цвета и замазывать информацию прямо на фото.

Приложение распространяется бесплатно, однако можно оформить платную подписку, которая откроет возможность пользоваться расширенным набором функций.

Microsoft Lens

Поддерживаемые платформы: iOS, Android.

Microsoft Lens – еще одно приложение для мобильных платформ. Отличается своей простотой, поскольку производится известной компанией Microsoft. Инструмент автоматически позволяет интегрировать отсканированные данные с другими программными продуктами известной корпорации.

К функционалу приложения относят возможности считывания текста с любых документов, включая визитки, чеки и другие виды физических носителей. Оцифрованные данные можно сохранить в PDF или других офисных форматах.

NAPS2

Поддерживаемые платформы: Windows, Linux.

NAPS2 – полнофункциональное приложение, которое обладает всеми нужными функциями. Несмотря на минималистичный дизайн и интерфейс, инструмент может похвастаться высокой скоростью обработки и качеством результатов. NAPS2 поддерживается на операционных системах Windows и Linux.

В арсенале программы более 100 языков, включая русский. Утилита совместима с основными драйверами распознавания текста.

Кроме того, она позволяет создавать профили персональных настроек для более быстрой работы с информацией. Экспортировать результаты работы NAPS2 можно практически в любые форматы.

Winscan2PDF

Поддерживаемая платформа: Windows.

Инструмент, который базируется на платформе Windows. Утилита крайне проста и не требует установки. Несмотря на это, она выполняет все необходимые функции и позволяет быстро и качественно отсканировать текст и сохранить его в PDF формате.

Читайте такжеРаскрыты простые способы ускорить работу смартфона: не нужно ничего скачивать и устанавливатьКроме того, в Winscan2PDF есть возможность объединить результаты сканирования в один документ. Повторяющиеся действия и настройки можно сохранить в отдельный профиль, чтобы оптимизировать процессы сканирования.

Simple Scan

Поддерживаемая платформа: Linux.

Легкий в использовании инструмент для операционной системы Linux. Он позволяет быстро и качественно отсканировать бумажный документ и сохранить его в качестве картинки или документа.

Функционал не перенасыщен лишними возможностями. Только оцифровка, примитивное редактирование результатов и сохранение в нужных форматах.

Некоторые сборки Linux поставляются с уже установленным Simple Scan, что очень удобно.

Читайте такжеПереезд на Windows 11: фишки и утилиты для более комфортной работыНесмотря на то, что практически вся информация теперь распространяется в цифровом виде, иногда пользователям необходимо отсканировать ту или иную информацию. Однако в таких случаях не стоит переживать, ведь есть достаточное количество отличных программных инструментов для оцифровки документов.

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