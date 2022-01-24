Новый закон будет регулировать деятельность Google, Facebook, Amazon и других крупных интернет-платформ.

Европейский парламент принял "Закон о цифровых услугах". Он де-факто запрещает крупным интернет-компаниям вроде Google, Amazon и Facebook использовать личную информацию пользователей в таргетированной рекламе.

За проголосовали 530 депутатов, против – 78, сообщает техпортал The Verge.

Поправки о цифровой рекламе, которые впервые были представлены еще в 2020-м году, также не позволят отслеживать информацию о сексуальной ориентации и расе юзеров, политических и религиозных взглядах. Именно эти данные закон запрещает использовать в продвижении товаров и услуг.

Помимо этого, закон обязывает алгоритмы рекламы стать более прозрачными. При этом каждый сможет отказаться от отслеживания их данных и потребовать компенсацию в случае неудаления неподобающего, незаконного или разжигающего ненависть контента.

Когда закон вступает в силу

Не раньше 2023 года. В следующем месяце начнется масштабная череда согласований с Еврокомиссией и странами – участницами ЕС. В случае положительного исхода компаниям, нарушающим правила, грозит штраф, причем немаленький: 6 % от глобальной выручки.

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