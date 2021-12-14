Если хотите обеспечить анонимность в интернете, лучше поискать другие варианты.

Приватный или инкогнито режим браузера создает у юзеров ощущение анонимности и защищённости. На самом же деле ваша онлайн-активность по-прежнему видима операторам веб-сайтов, интернет-провайдерам и прочим сборщикам данных.

Несколькими годами ранее исследователи Чикагского университета и Ганноверского университета имени Лейбница провели опрос среди пользователей браузеров Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera и Brave. В ходе него выяснилось: многие пользователи переоценивают меры защиты конфиденциальности, предлагаемые в приватном режиме.

И справедливости ради, дело не в людях. Дело в названии. Каждый из нас может дать более-менее логичную трактовку слову "инкогнито": анонимно, конфиденциально и другие подобные синонимы. Отчасти в этом кроется и самообман. Мы воспринимаем "режим инкогнито" как нечто приватное, тайное и анонимное.

А безопасности там… и не должно быть.

Чем режим инкогнито отличается от обычного

В режиме инкогнито:

Не записываются данные в формах на сайтах;

Не сохраняются файлы cookie;

Не записываются новые пароли;

Не сохраняются временные файлы и кешированное содержимое сайтов;

Не ведётся запись истории просмотров;

Не сохраняются поисковые запросы.

Читайте такжеДолой рекламу и слежку: у Google наконец появилась достойная альтернативаКазалось бы, список внушительный. Но, если вкратце – режим инкогнито всего лишь очищает историю браузера и файлы cookie после закрытия окна.

Некоторые компании честно предупреждают об этом в своих браузерах (Chrome и Mozilla), другие же не утруждают себя предупреждением своих пользователей об этих ограничениях (Safari и Edge).

Почему режим инкогнито бесполезен

Во-первых, даже если режим инкогнито не позволяет трекерам распознавать отдельных пользователей, эти данные можно отслеживать через ваш IP-адрес. Следовательно, узнать, какие сайты вы посещаете, может ваш интернет-провайдер или учитель информатики, владелец Wi-Fi-точки в кафе и вообще любой, у кого есть возможность отслеживать ваш IP-адрес.

Читайте такжеСтало известно, почему Wi-Fi в новогодние праздники работает хуже и что с этим делатьВо-вторых, если вы войдёте в свой гугл или фейсбук-аккаунт, ваша деятельность, включая поисковые запросы и посещенные страницы на этих сайтах, тоже будет зафиксирована.

В придачу, если вы введёте свои учётные данные в какое-нибудь веб-приложение Chrome, браузер по новой начнёт записывать ваши куки.

Например, вы хотите порадовать свою девушку в преддверии новогодних праздников и ищете в режиме инкогнито подходящие варианты в интернет-магазинах. Через некоторое время ваша вторая половинка запускает браузер, и что же она видит? Правильно - кучу таргетированной рекламы с завлекаловками купить романтический бокс или украшения. Это раздражает и наверняка испортит сюрприз.

Какие есть альтернативы

VPN-сервисы

Виртуальная приватная сеть маскирует ваш IP-адрес и заменяет его IP-адресом удалённого VPN-сервера. Таким образом, поисковым и рекламным ботам будет тяжелее связать ваш IP-адрес с вашим браузером.

Tor

Это анонимная сеть, которая предлагает повышенную приватность и блокировку отслеживающих инструментов. Кроме того, с помощью "Тора" можно посещать заблокированные интернет-провайдерами и государствами сайты.

Ghostery

Существует несколько расширений, которые затрудняют рекламным платформам идентификацию браузеров. Одно из лучших – Ghostery. Оно изолирует каждый сайт, не позволяя загружаться сторонним счётчикам посещений, рекламе и другим отслеживающим инструментам.

Ранее в Google рассказали, что чаще всего гуглили украинцы в 2021-ом.

Большинство запросов по разным категориям объединяет тема "Евро-2020". На втором месте оказался сверхпопулярный корейский сериал Netflix Игра в кальмара. Также в первую пятерку по популярности попали запросы Холостяк 2021 и Классрум. Кроме того, украинцы интересовались мега-файтом Усик Джошуа и конкурсом Евровидение 2021.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Денис Пономаренко