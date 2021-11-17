В платежной системе в свою очередь разочарованы таким шагом торговой площадки, так как это "угроза ограничения выбора для потребителей".

Гигант розничной торговли Amazon со следующего года перестанет принимать часть платежей с использованием кредитных карт Visa.

В частности, ограничение коснется карт, выпущенных в Великобритании, пишет Mirror.

"С 19 января 2022 года мы больше не будем принимать кредитные карты Visa, выпущенные в Великобритании", - сообщили в компании.

В Amazon говорят, что это изменение связано с высокими сборами, взимаемыми Visa за обработку транзакций.

Читайте такжеВ Европе захотели создать конкурента американским платежным системамОднако клиенты Amazon по-прежнему смогут использовать дебетовые карты Visa, кредитные карты MasterCard и Amex, а также кредитные карты Visa, выпущенные за пределами Великобритании.

В платежной системе в свою очередь заявили, что разочарованы таким шагом торговой площадки, так как это "угроза ограничения выбора для потребителей".

Ранее в этом году Visa объявила о планах по повышению комиссии за перевод денег за товары, заказанные в Великобритании из Европы. Так, ставка увеличивалась в пятикратном размере - до 1,5% для онлайн-платежей по кредитным картам. Для операций с дебетовыми картами ставка выросла с 0,2% до 1,15%.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обороту в Украине 15 международных компаний. Среди них и Amazon.

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Автор: Катерина Комолова