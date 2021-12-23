В 2020 TikTok занимал лишь седьмую позицию в мировом рейтинге посещаемости.

Американский хостинг-провайдер Cloudflare совместно с сайтом Alexa.com, собирающим статистику о сайтах, представили исследование о мировой посещаемости сайтов за 2021 год.

Впервые за много лет поисковик Google передал пальму первенства, и обогнал его даже не стоящий следом Facebook.

Удивительно, но отвоевать первое место у самого популярного поисковика в мире смогла TikTok – соцсеть молодёжи, по которой все сходят с ума. Еще год назад платформа с короткими роликами занимала лишь седьмую строчку, но в 2021-м сумела обойти не только Netflix, Amazon, сайты Apple и Microsoft, а также Facebook, но и даже Google.

Читайте такжеInstagram придумала, как увести аудиторию из TikTokВпервые встать на первую строчку TikTok удалось еще в середине февраля, однако затем поисковик вернул позицию и держался в топе до конца лета. 10 августа TikTok снова возглавил рейтинг, и с того дня остается бессменным лидером мирового рейтинга самых посещаемых интернет-ресурсов планеты. Поисковик Google был лидером по количеству уникальных посетителей последние 10 лет.

Вероятнее всего, то, что именно самоизоляция из-за пандемии коронавируса позитивно повлияла на популярность приложения, поскольку TikTok стал популярным не только среди подростков, но и даже среди пожилых людей, которые стекаются в приложение за его кулинарными хитростями и духовным контентом.

Ранее в украинский сегмент сверхпопулярной соцсети TikTok у тренды неожиданно вырвалось стихотворение поэта Василия Стуса. Звук "Терпи, терпи, терпець тебе шліфує" накладывают на разные жизненные ситуации, видео получаются очень забавными.

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