Условный горизонт прогнозов – 2030 год.

Уже к концу текущего десятилетия большая доля населения нашей планеты так или иначе окажется в метавселенной. Таким смелым прогнозом подделалась исследовательница Мелани Субин, директор нью-йоркского института "Будущее сегодня"

Она уверена, что к 2030-м люди будут находиться большую часть своего бодрствования внутри цифрового мира, пишет New York Post.

По мнению экспертов, для более эффективного воздействия с метавселенной человечество будет все больше отказываться от смартфонов и переходить на устройства виртуальной и дополненной реальности, такие как Oculus от Meta (ранее Facebook). Об этом заявил Патрик Коззи, генеральный директор компании Cesium, занимающейся 3D-визуализацией данных.

Технологии виртуальной и дополненной реальности пока не так популярны в Украине – устройства все еще несовершенны и дорого стоят. Чаще всего такие гаджеты покупаются для игр. Однако перспективы их развития колоссальны.

"Метавселенная" от Facebook

В октябре Цукерберг переименовал Facebook в Meta и объявил, что теперь компания будет развивать виртуальный мир. На ребрендинг уже направлено $10 млрд и это только начало. В итоге должен получиться виртуальный мир с VR и AR-технологиями:

Люди смогут общаться с помощью аватаров.

Контент будет представлен в виде голограмм.

У пользователей появится виртуальный дом Horizon Home, а рабочие места будут оборудованы в сервисе Horizon Workrooms.

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Пока что "метавселенная" от Facebook открыта только для жителей США или Канады. Раньше она были доступна только в бета-версии для избранной группы пользователей Oculus VR, которые получили приглашения.

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