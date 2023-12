Приложение Beeper Mini позволяло обмениваться сообщениями через iMessage с Android-смартфоном.

Запущенное 5 декабря приложение Beeper Mini, которое позволяло обмениваться сообщениями через iMessage с Android-смартфоном, столкнулось с техническими неполадками. Как пишет The Verge, это стало сигналом к тому, что Apple быстро приняла меры.

Пользователи Beeper Mini начали жаловаться уже спустя пару дней, что приложение отчасти перестало работать. Сообщения либо не приходили, либо не отправлялись. А к концу недели при добавлении номера, привязанного к iMessage, у всех начала возникать ошибка "failed to lookup on server: lookup request timed out".

Beeper Mini стал результатом комплексной попытки перепроектировать протокол обмена сообщениями iMessage в формате Android-приложения. Приложение поддерживало все фишки сервиса Apple, включая уведомления о прочтении, индикаторы набора текста, реакции и многое другое.

Предыдущие попытки заставить iMessage работать на Android включали сложные системы с удаленными компьютерами Mac, подключенными к Apple ID пользователя. Такой же принцип лежал в основе приложения Nothing Chats. Вскоре оказалось, что сервис не соответствует базовым принципам безопасности данных, из-за чего разработчик принял решение временно отключить его.

После запуска Beeper Mini, многие ожидали, что Apple рано или поздно закроет приложение, впрочем, оставалось неясно, сможет ли она это сделать, учитывая, что приложение имитировало реальных пользователей iMessage.

Судя по всему, Apple таки нашла способ, как заблокировать лазейку, которую использовал разработчик приложения. Тот надеялся превратить Beeper Mini в универсальную утилиту для обмена сообщениями, которое в конечном итоге будет включать в себя RCS и SMS.

В прошлом месяце стало известно, что Google решила воспользоваться давлением ЕС на Apple и вместе с европейскими операторами попытается на этом фоне "отвоевать" у Apple iMessage, сделав его совместимым с другими устройствами.

Ранее из-за того же закона регулятор заставил Apple перейти на разъем USB-C в iPhone и снять запрет на установку приложений из сторонних источников. Поэтому есть большая вероятность, что в будущем iPhone может лишиться главного преимущества перед Android.

