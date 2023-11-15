Пока что эта возможность будет эксклюзивной для владельцев Nothing Phone 2.

Бренд Nothing поделился важной новостью. Они стали первым Android-производителем, который внедрил в свой смартфон совместимость с чатами Apple iMessage.

Функция появится 17 ноября в новом приложении Nothing Chats для смартфона Phone (2). Работает все просто: пользователям придется войти в Nothing Chats, используя свой Apple ID, и предоставить доступ к iCloud.

Примечательно, что компания никак не договаривалась о поддержке сообщений iMessage с Apple. Вместо этого она работает по хитрой (и на бумаге безопасной) схеме с компьютером-посредником. Совместимость удалось реализовать через неофициальный клиент Sunbird, который позволяет просматривать на Android сообщения iMessage.

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Приложение поддерживает индивидуальные и групповые чаты, уведомление о наборе текста, обмен мультимедиа и голосовые сообщения. Но такие функции, как реакции, редактирование уже отправленных сообщений, уведомления о прочтении и частично групповые чаты будут добавлены позже.

Nothing Chats – не первая попытка объединить iMessage с Android. В 2021 году основатель Pebble выпустил универсальное приложение Beeper, объединяющее 15 мессенджеров, включая эксклюзивный для устройств Apple сервис. Но пока что приложение нельзя свободно скачать.

А на прошлой неделе сообщалось, что Google решила воспользоваться давлением ЕС на Apple и вместе с европейскими операторами попытается на этом фоне "отвоевать" у Apple iMessage, сделав его совместимым с другими устройствами.

Ранее из-за того же закона регулятор заставил Apple перейти на разъем USB-C в iPhone и снять запрет на установку приложений из сторонних источников. Поэтому есть большая вероятность, что в будущем iPhone может лишиться главного преимущества перед Android.

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