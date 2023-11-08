Ранее из-за того же закона регулятор заставил Apple перейти на разъем USB-C в iPhone и снять запрет на установку приложений из сторонних источников.

Google решила воспользоваться давлением ЕС на Apple и вместе с ведущими европейскими операторами попытается на этом фоне "отвоевать" у Apple ее сервис iMessage, сделав его совместимым с другими устройствами.

Об этом пишет Financial Time со ссылкой на письмо, направленное в ЕК. Среди подписавших письмо операторов – Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica и Orange.

Google и компания требуют придать iMessage звание "основного" сервиса, а это, согласно Закону о цифровых рынках, потребует от Apple сделать приложение совместимым с другими крупными мессенджерами. В частности, с WhatsApp и Google "Сообщения". Компании настаивают на том, что пользователи от этого только выиграют.

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Apple же говорит, что ее мессенджер iMessage недостаточно популярен в странах ЕС, чтобы применять к нему новые правила регулирования; закон предусматривает наличие минимум 45 млн активных пользователей в месяц. Вместе с тем, по версии Apple, iMessage не должен подпадать под действие новых правил, поскольку пользователи не платят за него напрямую и могут использовать iPhone без программы обмена сообщениями.

Регулятор наоборот уверен, что iMessage косвенно приносит Apple доходы, так как это приложение установлено по умолчанию и может использоваться только на устройствах этой компании. В ЕК говорят, что iMessage – это "важная часть распространения экосистемы Apple".

ЕК отказалась комментировать письмо Google и европейских операторов, подчеркнув, что расследование продолжается, отмечает FT. Ожидается, что решение по этому делу будет принято до февраля 2024 года.

Что примечательно, в далеком 2013 году Apple хотела сделать iMessage доступным на Android, но пришла к выводу, что без монетизации это "навредит компании больше, чем принесёт пользы". Сейчас семьи предпочитают покупать своим детям Айфоны из-за экосистемы, а iMessage на Android пошатнет ее.

Евросоюз против Apple

Напомним, ранее из-за того же закона Евросоюз заставил Apple перейти на разъем USB-C в Айфонах. А с марта 2024 года купертиновцы должны снять запрет на установку приложений из сторонних источников.

Помимо разъема для зарядки и App Store, регулирование наверняка коснется и браузера Safari, который является официальным приложением на iOS и установлен по умолчанию.

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