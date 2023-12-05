Лидером среди пользователей стал малоизвестный смартфон Honor, который выделяется необычайно тонким корпусом.

Бенчмарк AnTuTu вслед за рейтингом самых мощных смартфонов опубликовал новый рейтинг – эти Android-девайсы отбирались на основе рецензий реальных пользователей. Другими словами, они оправдывают свою высокую цену хорошими характеристиками и функционалом.

Актуальный рейтинг возглавил смартфон-планшет Honor Magic V2. Эта модель радует 96,77% владельцев. В Китае она дебютировала этим летом и продается по внушительной цене в 1400 долларов. До Европы она тоже доберется, но только в начале 2024-го.

Magic V2 не бьет рекорды мощности: взамен в Honor решили создать аппарат, сравнимый по железу с Samsung Galaxy Z Fold, но превосходящий его по габаритам. На выходе получился самый тонкий и легкий складной смартфон на рынке. Также устройство получило топовые OLED LTPO экраны, тройную камеру и огромную (по меркам раскладушек) батарею на 5000 мАч.

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Второе место в рейтинге удовлетворенности занял новенький iQOO 12 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3 с 96,06% позитивных отзывов. Ему чуть-чуть уступает Samsung Galaxy S23 Ultra, который до сих пор обладает передовыми характеристиками и достоин звания флагмана.

Другие смартфоны, попавшие в рейтинг: Xiaomi Mix Fold 3, Vivo X100, iQOO 12, Meizu 20 Pro, Realme GT5, Vivo X90 Pro+ и Samsung Galaxy S23.

Если вы в поисках нового смартфона, AnTuTu также обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/качеству девайсов 2023 года. В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO 12 Pro.

А ранее сегодня OnePlus представила, пожалуй, лучший смартфон на рынке. Модель OnePlus 12 получила самое мощное железо, топовый экран и камеру, при этом стоит он в два раза дешевле iPhone 15 Pro Max.

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