Министр спорта Румынии оказался в прямом эфире без штанов (видео)

Министр по делам молодежи и спорта Румынии Ионуц Строе создал неловкую ситуацию во время своего выступления в эфире одного из телеканалов.

Канал Pro X связался с чиновником, чтобы он рассказал про открытие новых спортивных центров в стране. Общение проходило в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса и карантина.

В эфире Строе появился в рубашке и начал общение, но в какой-то момент случайно уронил камеру. На несколько секунд все внимание зрителей было обращено на нижнюю половину тела министра - он сидел на диване в одних трусах.

Ведущий не смог сдержать эмоций и открыл рот от происходящего, тогда как сам Строе не подал виду и спокойно продолжил свою речь.

Видео опубликовал пользователь John JD Dalziel в Twitter.

In other news...



Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips 😂



pic.twitter.com/x8sRYO33yf