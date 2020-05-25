Министр спорта Румынии оказался в прямом эфире без штанов (видео)
Министр по делам молодежи и спорта Румынии Ионуц Строе создал неловкую ситуацию во время своего выступления в эфире одного из телеканалов.
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Канал Pro X связался с чиновником, чтобы он рассказал про открытие новых спортивных центров в стране. Общение проходило в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса и карантина.
В эфире Строе появился в рубашке и начал общение, но в какой-то момент случайно уронил камеру. На несколько секунд все внимание зрителей было обращено на нижнюю половину тела министра - он сидел на диване в одних трусах.
Ведущий не смог сдержать эмоций и открыл рот от происходящего, тогда как сам Строе не подал виду и спокойно продолжил свою речь.
Видео опубликовал пользователь John JD Dalziel в Twitter.
In other news...— John JD Dalziel (@JohnDalziel) May 24, 2020
Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips 😂
pic.twitter.com/x8sRYO33yf
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